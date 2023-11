Maqedoni e Veriut; raporti i KE-së vërejtje për reformat, sundimin e ligjit dhe korrupsionin

“Është i tepërt dhe ndonjëherë i papërshtatshëm përdorimi i procedurave të shpejta për ‘Flamurin evropian’ në disa raste, për shkak të mungesës së konsultimeve dhe planifikimit të keq të kalendarit për zbatimin e ligjeve. ‘Flamuri evropian’ duhet të përdoret kur ndërlidhet drejtpërtdrejt me miratimin e ligjeve, synimi kryesor i të cilëve është përshtatja me të drejtën e BE-së dhe jo për një debat të shkurtër publik për çështje të rëndësishme”, nënvizon raporti.

“Korrupsioni shtrihet në shumë fusha dhe paraqet një çështje shqetësuese. Janë shtuar anulimet e rasteve gjyqësore që kanë të bëjnë me korrupsionin e nivelit të lartë, që rezultoi me skadimin e afatit të procedimit gjyqsor të disa rasteve. Kodi Penal u ndryshua me një procedurë të shpejtuar parlamentare. Dënimet maksimale ligjore për vepra penale që lidhen me korrupsionin u zvogëluan, që shkaktoi vjetrimin e rasteve apo dhe anulimin e tyre”, thuhet më tej në raport.