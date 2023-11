Debati i tretë i kandidatëve republikanë për president, mungon Trumpi

Në debatin e parë që nga shpërthimi i luftës mes Izraelit dhe Hamasit, të pesë kandidatët republikanë për president deklaruan mbështetjen e fortë për Izraelin. Por kandidatët u përplasën kur u fol për Kinën dhe Ukrainën, ndërsa përballen me një trysni në rritje për të ngushtuar hendekun që kanë me zotin Donald Trump, i cili përsëri nuk mori pjesë në debat.

Zonja Haley, e cila ka qënë guvernatore e Karolinës së Jugut dhe ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, tha se do t’u jepte fund marrëdhënieve tregtare me Kinën “deri sa ata të ndalonin vrasjen e amerikanëve nga fentanili, diçka që Ron ende nuk ka thënë se do ta bëjë”, tha ajo.

Rivaliteti midis zotit DeSantis dhe zonjës Haley është shtuar gjatë javëve të fundit, ndërsa një sondazh i njohur në Ajova tregon për rritje të mbështetjes për ish-guvernatoren. Gjithashtu ka një rritje të interesit mes donatorëve dhe votuesve për zonjën Haley.

Sipas sondazhit të fundit të Universitetit Quinnipiac, ish-Presidenti Donald Trump gëzon mbështetjen më të madhe mes republikanëve, me 64 për qind mbështetje, i pasuar nga Ron DeSantis me 15 dhe Nikki Haley me 8 për qind mbështetje. Zoti Trump nuk ka marrë pjesë as në dy debatet e mëparshme.

Partia republikane ka caktuar mbajtjen e një debati tjetër më 6 dhjetor. Pastaj, kushtet për debatet pasuese do të jenë shumë më të forta, duke e zvogëluar më tej numrin e kandidatëve republikanë që do të mund të marrin pjesë në debatet e ardhshme të partisë.