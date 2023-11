Gjermania forcon ligjet e azilit, mes debatit për imigracionin

Gjermania planifikon të forcojë ligjet e imigracionit dhe të dëbojë një numër më të madh azilkërkuesish të cilëve nuk u është miratuar statusi, një kthesë e mprehtë në politikat e vendit për migrantët. Siç njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës, Henry Ridgwell, zgjedhjet e ardhshme - dhe konflikti Izrael-Hamas – e kanë ashpërsuar retorikën rreth imigracionit.



Dyqind e tridhjetë mijë persona kanë kërkuar azil në Gjermani në nëntë muajt e parë të këtij viti, më shumë se gjatë gjithë vitit 2022. Qendrat për imigrantët po mbushen plot dhe autoritetet rajonale thonë se kostoja është e papërballueshme.



Kancelari Olaf Scholz shprehu shqetësimin për fluksin e imigrantëve. Në një takim me 16 guvernatorët e shteteve të vendit ai paraqiti një plan që thotë se do ta ulë numrin e imigrantëve.



“Unë besoj se ky është një moment historik. Përballë një sfide pa dyshim të madhe, me një numër shumë të madh migrantësh dhe migrim të parregullt, të gjitha nivelet e shtetit po bashkëpunojnë ngushtë, gjë që është e nevojshme. Njerëzit e presin këtë nga ne”, tha ai.



Sipas marrëveshjes, qeveria federale do t'u paguajë shteteve dhe bashkive tetë mijë dollarë për çdo refugjat nga viti i ardhshëm, si edhe do të shkurtohet ndihma financiare që u jepet azilkërkuesve. Zoti Scholz premtoi të përshpejtojë vendimet për azilin - dhe ta bëjë më të lehtë dëbimin e atyre që u refuzohet statusi i refugjatit.



Kontrollet e përkohshme në kufijtë me Poloninë, Çekinë dhe Zvicrën do të mbeten në fuqi– dhe qeveria ka premtuar dënime më të ashpra për trafikun njerëzor. Është një kthesë e fortë nga politikat e paraardhëses së zotit Scholz, Angela Merkel.



Në vitin 2015, Gjermania hapi kufijtë për më shumë se një milion refugjatë. Kancelari Scholz po vepron duke pasur parasysh zgjedhjet evropiane, të planifikuara për në qershor të vitit të ardhshëm, thotë analistja Camino Mortera-Martinez.



“Partitë kryesore të qendrës së djathtë po marrin mesazhin se duhet të jenë – ose të shfaqen – më të ashpra ndaj imigracionit, në mënyrë që të marrin votat që tani po u jepen alternativave më radikale, si Alternativa për Gjermaninë”, thotë analistja Canino Mortera-Martinez e Qendrës për Reformë Evropiane.



Ajo shton se konflikti Izrael-Hamas po nxit retorikën politike rreth imigracionit.



“Mendoj se është shumë e rrezikshme të përhapësh idenë se do të ketë një valë masive refugjatësh. Nga ky lloj debati përfitojnë populistët dhe e djathta ekstreme”, thotë analistja.



Ndërkohë, Italia – e cila pranon qindra mijëra emigrantë çdo vit – nënshkroi të hënën një marrëveshje për ndërtimin e qendrave për pritjen e migrantëve në Shqipëri. Kryeministrja e Italisë, Georgia Meloni tha se ajo mund të shërbejë si një model për marrëveshjet midis Bashkimit Evropian dhe vendeve joanëtare. Kritikët thonë se plane të tilla mund të shkelin ligjin ndërkombëtar.