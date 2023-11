Presidenti Biden nënvizon përpjekjet me Kinën e Meksikën për luftën ndaj fentanilit

Në vazhdim të marrëveshjeve me Kinën dhe Meksikën për luftën kundër trafikimit të fentanilit, që u arritën në kuadër të takimit të nivelit të lartë të Bashkëpunimit Ekonomik të Azi-Paqësorit në San Fransisko javën e kaluar, Presidenti Joe Biden u zotua të martën se administrata e tij do të forcojë përpjekjet për luftën ndaj fentanilit, drogës që në vitet e fundit u ka marrë jetën më shumë se 200 mijë amerikanëve.

Fentanili prodhohet në Meksikë, nga substancat kimike që vijnë nga Kina, trafikohen përmes karteleve të drogës dhe hyn kontrabandë në Shtetet e Bashkuara. Ndërsa Kina është zotuar se do të luftojë dërgimin e substancave kimike, mbetet për t’u parë se si do të realizohet një gjë e tillë, pasi për dërgesat mund të përdoren rrugë të reja.

“Ne shqetësohemi se mund të gjenden mënyra të tjera. Pra nëse Kina ndalon dërgesat e substanave kimike, industria indiane e ilaçeve, e cila është shumë e madhe, me mekanizma të dobët kontrollues dhe me një sistem korruptiv, do ta zërë vendin e Kinës”, shprehet Peter Reuter nga universiteti i Merilendit.

“Shumë nga këto përpjekje për të kufizuar dërgesat mund t’i nxisë trafikantët që të identifikojnë substanca kimike më të forta. Kjo do të thotë, sasi më të ulëta të substancave kimike, por me të njëjtin efekt, për ta patur më të lehtë trafikiminin”, thotë Brandon Marshall nga universiteti “Brown”.

“Një masë e tillë do të mund të çonte në stigmatizim. Përdoruesit do të burgoseshin dhe do të përjashtoheshin nga komunitetet e tyre, çka me shumë gjasë do të çonte në mbidozë”, thotë Mary Sylla, nga Koalicioni Kombëtar Kundër Rrezikut nga Fentanili.