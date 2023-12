Vrasjet e dhunshme të grave në shtetet e Ballkanit Perëndimor shkaktojnë alarm dhe ekspozojnë dobësitë e sistemit

Që nga viti 2000, 66 gra janë vrarë në Kosovë nga burrat ose partnerët e tyre, në një vend me 2 milionë banorë. Vetëm një prej autorëve të vrasjeve është dënuar me burg të përjetshëm, sipas statistikave.

Në njërën nga strehimoret, një grua 26 vjeçe tha se kishte vendosur ta braktiste partnerin e saj kur vërejti shenja të rrahurash edhe në trupin e foshnjes të saj. Gruaja, e cila nuk deshi të identifikohet për shkaqe sigurie, tha se partneri e dhunonte dhe rrihte vazhdimisht dhe se e mbante të mbyllur me foshnjën në apartamentin e tyre me orë të tëra.

Pasi u largua prej tij, ajo përfundoi në spital me lëndime në gjoks dhe shenja plagësh. Burri I saj u ndalua nga policia. “E rrahura e fundit ishte shumë e keqe,” thotë ajo. “E kuptova që nëse ndodhte sërish, as unë, e as bebja, nuk do të shpëtonim gjallë.”