NATO njofton blerjen e një mijë raketave “Patriot” për të mbrojtur aleatët

NATO njoftoi të mërkurën se do të ndihmonte në blerjen e deri në 1000 raketave “Patriot” në mënyrë që aleatët të mund të mbrojnë më mirë territorin e tyre ndërsa Rusia po intensifikon sulmet ajrore në Ukrainë.



Agjencia e NATO-s për Mbështetje dhe Prokurim tha se do të mbështesë një grup vendesh, duke përfshirë Gjermaninë, Holandën, Rumaninë dhe Spanjën, në blerjen e raketave “Patriot”, të cilat përdoren për t'u mbrojtur nga raketat me vetëdrejtim, raketat balistike dhe avionët e armikut.



Sipas burimeve të industrisë, kontrata për blerjen e këtyre armëve mund të jetë rreth 5.5 miliardë dollarë.



Blerja mund të ndihmojë aleatët që t’i japin Ukrainës më shumë armë nga sistemet e tyre të mbrojtjes. Agjencia e NATO-s tha se "vende të tjera pritet të përfitojnë nga kushtet e kontratës", pa dhënë hollësi të mëtejshme mbi këtë.



“Sulmet e Rusisë me raketa dhe dronë ndaj civilëve dhe qyteteve të Ukrainës tregojnë se sa e rëndësishme është mbrojtja ajrore moderne”, tha përmes një deklaratë Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg. "Rritja e prodhimit të municioneve është thelbësor për sigurinë e Ukrainës dhe sigurinë tonë."



Si organizatë, NATO ofron vetëm mbështetje logjistike për Ukrainën, por anëtarët e saj dërgojnë armë dhe municione veç e veç ose në grupe.



Rusia ka shtuar sulmet ajrore ndaj Ukrainës gjatë periudhës së Vitit të Ri dhe të premten kreu sulmin e saj ajror më të madh që nga fillimi i luftës pothuajse dyvjeçare në Ukrainë, duke vrarë të paktën 39 persona.



Dy qytetet më të mëdha të Ukrainës u goditën herët të martën nga raketat ruse, që vranë pesë njerëz dhe plagosën 130 të tjerë, thanë zyrtarët, ndërsa lufta po i afrohet përvjetorit të saj të dytë.