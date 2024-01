Human Rights Watch: Përgjegjësia për krime serioze dhe liria e mediave në Kosovë, shqetësime urgjente

Në raportin për gjendjen e të drejtave dhe lirive të njeriut nëpër botë, organizata Human Rights Watch e cilëson “vënien para përgjegjësisë për krime serioze dhe cenimin e lirisë së mediave si shqetësime urgjente” lidhur me Kosovën.



Organizata me seli në New York thekson se gazetarët në Kosovë ishin në shënjestër të “sulmeve fizike, kërcënimeve dhe pengesave në kryerjen e punëve të tyre,” duke cituar statistikat e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës që ka regjistruar 60 incidente ndaj gazetarëve, në mesin e të cilave 16 sulme dhe 22 kërcënime.



Raporti gjithashtu dokumenton ngjarjet e dhunshme në pjesën veriore të Kosovës nga maji deri në shtator të vitit të kaluar dhe tensionet politike mes Kosovës dhe Serbisë që përshkuan këtë periudhë.



Human Rights Watch po ashtu vlerëson se kërcënimet dhe aktet diskriminues ndaj komunitetit LGBT vazhduan edhe gjatë vitit 2023, përfshirë nga familjarët e tyre dhe reagimi i autoritetet shtetërore është gjysmak. Njëkohësisht, sipas raportit, të mbijetuarat e dhunës në familje “vazhdojnë të përballen me vështirësi të kërkojnë drejtësisë dhe përkrahje kur braktisin ambientet abuzive.”



Human Rights Watch nënvizon edhe dështimin e organizatës së Kombeve të Bashkuara për “t’u kërkuar falje dhe për t’u paguar kompensim individual viktimave të komunitetit rom, ashkali dhe egjyptian për helmimin me plumb në kampet e kontaminuara për të zhvendosurit”, që po menaxhoheshin nga misioni i kësaj organizate në Kosovë.

Në raportin e saj global, organizata Human Rights Watch e veçoi vitin 2023 si “një vit që do të mbahet mend jo vetëm për shtypjen e të drejtave të njeriut dhe krimet e luftës, por gjithashtu për veprime të njëanshme të disa qeverive dhe diplomacisë të bazuar në interesa të veçanta që pati një kosto të rëndë për të drejtat e atyre që nuk ishin pjesë e këtyre marrëveshjeve.”



Por sipas organizatës, “megjithë pamjes së zymtë, shohim shenja shprese” për ndryshime.