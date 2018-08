Vazhdojnë përplasjet Ankara-Uashington

Bursat evropiane e aziatike duket se e kanë marrë disi veten pas rënies së çmimit të aksioneve që pasoi rënien e vlerës së lirës turke kundrejt dollarit. Por marrëdhëniet politike mes Uashingtonit dhe Ankarasë nuk duket se janë qetësuar. Pas një jave të ngarkuar me ultimatume e përplasje diplomatike, të shoqëruara me tarifa ndëshkimore amerikane kundër Turqisë, presidenti turk Recep Taip Erdogan duket i palëkundur në qëndrimet e tij. Ai fajësoi sot Shtetet e Bashkuara për acarimet mes dy vendeve që rezultuan në tarifa ndëshkimore e në rënie drastike të lirës turke.

Presidenti Recep Tayyip Erdogan akuzoi sot Shtetet e Bashkuara se po përpiqen ta godasin pas shpine Turqinë, pas incidentit diplomatik me pastorin amerikan dhe tronditjen e tregjeve që pasoi këtë incident.

“Ju silleni nga njëra anë si partner strategjik, por qëlloni me breshëri tek këmbët partnerin tuaj strategjik. Ne jemi anëtarë në NATO, e pastaj ju na godisni në shpinë. Si mund të pranohet kjo,” tha presidenti turk.

Zoti Erdogan mbajti sot një konferencë për shtyp në Ankara, pas jehonës ndërkombëtare që ka shkaktuar acarimi i marrëdhënieve mes Ankarasë dhe Uashingtonit, lidhur me fatin e pastorit amerikan, Andrew Brunson.

Shtetet e Bashkuara kërkojnë lirimin e pastorit që mbahet nën arrest nga autoritetet turke. Uashingtoni i kishte dhënë afat Ankarasë deri të mërkurën e kaluar për lirimin e zotit Brunson. Ankaraja, e cila e akuzon pastorin se ka bashkëpunuar me klerikun Fetullah Gulen, një armik i betuar i Erdoganit, nuk e liroi zotin Brunson, duke u bërë shkas për tarifa ndëshkimore amerikane të njoftuara javën a kaluar.

Të premten Presidenti amerikan, Donald Trump, njoftoi përmes Twitterit se kishte autorizuar dyfishimin e tarifave kundër Turqisë. “Tani tarifa mbi aluminin turk do të jetë 20% dhe mbi çelikun turk arrin në 50%,” shkruante presidenti.

Presidenti Erdogan tha sot se Turqia po përballet me një “rrethim ekonomik,” duke e cilësuar rënien e lirës turke si “sulm kundër vendit tonë”.

Por ai u përpoq të sillte një interpretim pozitiv lidhur me pasojat e përplasjeve me Uashingtonin, duke thënë se “dinamikat e ekonomisë turke janë të forta dhe të shëndetshme dhe do të vazhdojnë të jenë të tilla”.