Bolton: duhet një ç'armatim bërthamor i plotë, i verifikueshëm dhe i përhershëm i Koresë së Veriut

Në një intervistë ekskluzive për Zërin e Amerikës, Këshilltari i Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, John Bolton, thotë se për kthimin e paqes në Gadishullin Korean nevojitet "një ç'armatim bërthamor i plotë, i verifikueshëm dhe i përhershëm" i Koresë së Veriut. Lidhur me Iranin, zoti Bolton thotë se ky vend "po përballet me një zgjedhje tepër të vështirë", ndërsa përpiqet ta ruajë marrëveshjen bërthamore me vendet e tjera nënshkruese, ndërkohë Shtetet e Bashkuara po i rivendosin sanksionet. Në emisionin "Ditari" ju ftojmë të ndiqni një përmbledhje të intervistës me zotin Bolton.