Në Shqipëri po shtohen çdo muaj rastet e fëmijëve me diabet. Sëmundja po përhapet me ritme të konsiderueshme edhe tek të rinjtë. Një shoqatë po përpiqet të tërheqë vëmendjen e publikut dhe të autoriteteve shëndetësore për rreziqet e kësaj sëmundje dhe nevojën e ngutshme për t'u përballur me të.