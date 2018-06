Ruiz Calavera: Shpresojmë për liberalizim të shpejtë të vizave për Kosovën

Drejtoresha për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e Përgjithshme për Fqinjësi dhe Negociata për Zgjerim në Komisionin Evropian, Genoveva Ruiz-Calavera, tha të mërkurën në Prishtinë se Komisioni Evropian pritet të dalë me një propozim që liberalizimi i vizave të bëhet realitet.

Komentet e saj pasuan takimin me kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, gjatë të cilit zonja Calavera vlerësoi përparimin e arritur nga Kosova në reformat dhe proceset integruese evropiane.

"Në veçanti mendoj se duhet ta kuptojmë se të gjitha vendimet që po merren nga qeveria duhet të jenë në përputhje me synimet për ta çuar përpara agjendën evropiane sidomos në fushat si reformat në administratën publike, duhet të sigurohemi se vendimet që po merren garantojnë qëndrueshmëri të vendit. Duhet të kemi hapësirë, gjithnjë mendoj për rininë kaq të rëndësishme që e ka ky vend, duhet të vazhdohet investimi në të ardhmen e tyre dhe jam e sigurt se mund të gjejmë zgjidhje që garantojnë besueshmërinë e angazhimit tonë dhe qëndrueshmërinë e mbështetjes sonë për ta sjellë Kosovën në një të ardhme më të mirë që ne e shohim për vendin dhe njerëzit tuaj. Gjithashtu e kam informuar kryeministrin tuaj me situatën sa i takon liberalizimit të vizave, që e kuptojmë sa e rëndësishme është për qytetarët. Vërtetë shpresoj që shumë shpejt ne do të dalim me një propozim që ta bëjmë liberalizimin realitet”, tha ajo.

Kryeministri Ramush Haradinaj, tha se Kosova ka shumë punë për të bërë dhe se duhet të tregohet shumë e kujdesshme dhe serioze në këtë fazë.

"Ajo që unë po u them të gjithëve, nuk ju shkojnë prej Kosovës as refugjatë e as kriminelë, vetëm shkëmbimi rritet. Pra shkëmbimi, qarkullimi, frekuenca e komunikimit të njerëzve, mallrave e ideve rritet, por nuk ka rreziqe tjera sepse Kosova e ka arritur një shkallë të pjekurisë e të funksionimit të vet të tillë", tha kryeministri Haradinaj”.

Të enjten pritet të publikohet raporti i Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit, përfshirë edhe Kosovën. Në raport, në pjesën për Kosovën thuhet mes tjerash se “Këshilli i Evropës vlerëson ratifikimin e marrëveshjes së Demarkacionit me Malin e Zi nga Kuvendi i Kosovës në muajin mars të vitit 2018, që paraqet përmbushjen e njërit prej kritereve kryesore për liberalizimin e vizave, si një arritje e rëndësishme në frymën e marrëdhënieve të mira fqinjësore”. Por, propozimi i Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave pritet të ndodhë nga fillimi i muajit korrik.

Kosova deri më tani ka përfituar marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian, por mbetet e fundit në proceset integruese në rajon ndërsa është në pritje që të përfshihet ne regjimin e udhëtimit pa viza në vendet e Evropës Perëndimore. Në të gjitha proceset Kosova përballet edhe me sfidën që paraqet fakti që edhe më tej pesë nga 28 vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur pavarësinë e saj.