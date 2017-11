Dështojnë bisedimet për formimin e qeverisë gjermane

Kancelarja gjermane, Angela Merkel, tha të hënën se përpjekjet e saj për formimin e qeverisë dështuan, një zhvillim që mund të çojë Gjermaninë në një krizë politike dhe më afër zgjedhjeve të parakohshme.

Demokratët e Lirë, (FDP) u tërhoqën papritmas nga bisedimet pas më shumë se katër javë bisedimesh me konservativët e zonjës Merkel dhe të gjelbrit, duke ju referuar dallimeve të papajtueshme.

Euroja shënoi rënien më të madhe në dy muajt e fundit kundruall jenit, pasi që udhëheqësi i FDP-së, Christian Lindner, tha të dielën se partia e tij u tërhoq meqë partnerët nuk po gjenin gjuhë të përbashkët për çështjet kryesore.

“Më mirë është që të mos qeveriset, se sa të qeveriset keq”, tha zoti Lindner.

Zonja Merkel u duk e lodhur derisa tha se do të vazhdojë të kryej detyrën e kancelares dhe do të këshillohet me presidentin Frank-Walter Steinmeier se si të ecet me tutje, ndërsa shtoi se marrëveshja ishte shumë afër.

"Kjo është një ditë e reflektimit të thellë se si do të ecim përpara në Gjermani", u tha zonja Merkel gazetarëve. "Si kancelare, do të bëj gjithçka që ky vend të drejtohet si duhet në javët e vështira që po vijnë".

Ishte një çast kthjellje në karrierën e një gruaje e cila gjatë 12 vjetëve në pushtet, u shndërrua në simbol të qëndrueshmërisë, duke drejtuar eurozonën gjatë krizës zë borxheve dhe duke siguruar një marrëveshje ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë për të ndalur valën e migruesve.

Pozicioni i zonjës Merkel u dobësua pas zgjedhjeve të shtatorit kur votuesit e zemëruar me vendimin e saj të vitit 2015 për të hapur kufijtë e Gjermanisë për më shumë se një milionë strehim kërkues i dënuan konservativët e saj duke votuar për partinë e ekstremit të djathtë, Alternativa për Gjermaninë (AfD).

dështimi i bisedimeve lë të hapura dy mundësi të pashembullta për Gjermaninë e pas Luftës së Dytë Botërore: zonja Merkel të formojë një qeveri të pakicës, ose që presidenti të shpallë zgjedhjet e reja nëse qeveria nuk formohet.

Social Demokratët e qendrës së majtë, (SPD), partnerët aktual në koalicionin me zonjë Merkel, që dolën të dytët në zgjedhje, kanë hedhur poshtë mundësinë për përsëritjen një aleance me konservatorët të cilët fituan, por me më pak vende në parlament.

Megjithatë, aleati i zonjës Merkel, Jens Spahn, tha se ende nuk po mendon për zgjedhje të reja. "Disa ministra të SPD-së e kanë bërë të qartë se duan të qeverisin", i tha zoti televizionit n-tv. "SPD-ja duhet të vendosë nëse don të marrë përgjegjësi për vendin më të madh në mes të Evropës".

Aktualisht ka pas oreks për zgjedhje të reja. Partitë kryesore druajnë se AfD mund të fitojë më shumë se 13 për qind të votave sa mori në shtator.