Shefi i diplomacisë gjermane Heiko Maas në Kosovë

Shefi i diplomacisë gjermane, Heiko Maas, po qëndron të enjten në Kosovë, prej nga do të shkojë më pas në Serbi në një përpjekje për të nxitur palët që të rifillojnë procesin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre.

Procesi i bisedimeve që shënoi një rifillim në korrik të vitit të kaluar, u pezullua sërish për shkak të zgjedhjeve në Kosovë. Muajin e ardhshëm, Bashkimi Evropian shpreson që të organizojë takimin e parë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiç.

Këtyre përpjekjeve javën që vjen do t’i paraprijnë vizitat e ndara të të dy zyrtarëve të lartë në Bruksel.

Vizita e ministrit të Jashtëm gjerman, ndodhë në një periudhë kur në rajonin e Ballkanit u ringritën debate pas shkrimeve në mediet kroate e boshnjake për një dokument joformal (non-paper) me siç thuhet, propozimin për ndryshimin e kufijve ne Ballkan.

Sipas tyre një dokument i tillë i hartuar nga kryeministri i Sllovenisë, Janez Jansha, i është dërguar presidentit të Këshillit Evropian, Charles Michel dhe në të propozohet ripërcaktimi i kufijve në Ballkanin Perëndimor si zgjidhje për problemet e hapura në rajon.

Sipas atij dokumenti propozohet ripërcaktimi i kufirit të Kosovës dhe Serbisë, bashkimi i Kosovës me Shqipërinë, bashkimi i pjesëve me shumicë shqiptare të Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut me Shqipërinë, mundësia e shkëputjes së Republikës Serbe nga Bosnje e Hercegovina si dhe bashkimi i një pjese të Bosnjës perëndimore me Kroacinë.

Në Bashkimin Evropian thanë disa herë se nuk kanë njohuri për një dokument të tillë, ndërsa kryeministri slloven, Janez Jansha, vendi i të cilit do të kryesojë Bashkimin Evropian në pjesën e dytë të këtij viti, shkroi se pretendimet për një dokument të tillë janë veprime që synojnë “të dëmtojnë Slloveninë në BE”.

Diplomatët gjerman thanë se “vendet e Ballkanit Perëndimor kanë të ardhme vetëm si shoqëri shumetnike dhe shumfetare:, ndërsa vizatimi i kufijve të rinj është rrugë e rrezikshme.

Gjermania po ashtu planifikon që në korrik të organizojë një takim të ri të vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit, një nismë e kancelares Angela Merkel e cila sivjet i jep fund punës së saj në krye të qeverisë gjermane.