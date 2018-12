Jeta në hije e të përndjekurve gylenistë në Tiranë

Të arratisur nga frika e burgosjes dhe e përndjekjes në Turqi, dhjetra anëtarë të lëvizjes Gylen kanë gjetur strehë, por jo siguri në Tiranë, ku i frikësohen përndjekjes dhe miqësisë së qeverisë shqiptare me Erdoganin. Ky material u përgatit për Zërin e Amerikës nga Vladimir Karaj i rrjetit të gazetarisë investigative, BIRN në Tiranë.

Dy vjet më parë, Esin Sankimaz u largua fshehurazi nga Stambolli, pasi 56 kolegë të saj në një zyrë të lëvizjes “Gylen” u arrestuan. Nëna e tre fëmijëve udhëtoi në SHBA dhe në Kanada, por pas një sërë peripecish përfundoi në Tiranë, ku u bashkua me familjen.

Pas grushtit të dështuar të shtetit më 15 korrik 2016 në Turqi, mbi 50 mijë persona, sipas Amisty International, ndodhen në burg dhe po kaq ndiqen me masa më të lehta sigurie. Qeveria turke akuzon lëvizjen e krijuar nga kleriku Fetullah Gylen se qëndron pas tentativës për grusht shteti. Gylen i ka mohuar akuzat dhe i ka cilësuar veprimet e qeverisë si “gjueti shtrigash”.

Një grup i vogël prej rreth 60 familjesh turke të lidhura me lëvizjen Gylen gjetën strehë në Shqipëri. Qeveria e Turqisë i konsideron ata si “terroristë” dhe i kërkon Shqipërisë ekstradimin. Por ndonëse kërkesat e Ankarasë kanë rënë deri më tani në vesh të shurdhër, të arratisurit nga Erdogan jetojnë në hije dhe pasiguri në Tiranë.

Ismaili*, emri i ndryshuar i një gazetari 43-vjeçar që foli në kushtet e anonimiteti mbërriti në Shqipëri pasi u shkarkua me një SMS nga televizioni ku punonte, menjëherë pas grushtit të shtetit. Ndonëse ka ndërmend që të qëndrojë gjatë në Tiranë, ai ka gjithmonë një plan B në mendje.

“Në rastin më të keq, nëse rrethanat nuk do të jenë në favorin tonë, atëherë do të jem i detyruar të kërkoj azil në një vend tjetër të Europës,” tha Ismail.

“Me vende të tilla si Shqipëria, ose me vende me ekonomi të dobët, Erdogani shumë gjëra mund t’i bëjë me para, në fakt në disa vende ia ka arritur”, shtoi ai.