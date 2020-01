Gjyqi ndaj Presidentit Trump mund të ndikojë në zgjedhjet e 2020-ës

Ndërsa përballet me akuzat për shkarkimin e tij, Presidenti Donald Trump parapëlqen t’i kujtojë bazës së mbështetësve të tij se çfarë do të përcaktohet në zgjedhjet e 2020-tës.

“Ne po jua kthejmë pushtetin juve, popullit amerikan. Me ndihmën tuaj, me përkushtimin dhe nxitjen tuaj, do të vazhdojmë të punojmë; do të vazhdojmë të luftojmë dhe do të vazhdojmë të fitojmë dhe të fitojmë!”, u tha mbështetësve Presidenti Trump.