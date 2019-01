Irani këmbëngul se do të vazhdojë me programin hapësinor

Irani do të vazhdojë me programin hapësinor, pavarësisht paralajmërimeve të SHBA-së, tha të mërkurën ministri i Jashtëm Javad Zarif. Sipas tij asnjë ligj ndërkombëtar nuk e ndalon një program të tillë.

Në fillim të këtij muaji Shtetet e Bashkuara bënë një paralajmërim ndaj Iranit për planet e tij të lëshimit të tre raketave hapësinore, që sipas autoriteteve amerikane do të shkelnin një rezolutë të Këshillit të Sigurimit, për shkak të përdorimit të teknologjisë balistike. Rezoluta, e cila mbështet marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, i bën thirrje Iranit të ndalë deri në tetë vjet, aktivitetin e prodhimit të raketave balistike të projektuara për mbushje bërthamore. Irani i ka përjashtuar negociatat me Uashingtonin lidhur me kapacitet ushtarake të vendit, veçanërisht rreth programit të raketave që drejtohet nga Roja Revolucionare. Teherani thotë se programi i tij është thjesht për qëllime mbrojtëse dhe mohon që raketat mund të pajisen me mbushje bërthamore.