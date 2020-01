Protesta anti-qeveritare në vend, pasi Irani pranon se goditi avionin

Iranianët dolën në protesta nëpër rrugët e Teheranit dhe qyteteve të tjera për të dytën ditë me radhë të dielën, pasi qeveria iraniane pranoi se kishte goditur avionin ukrainas të mërkurën, duke shkaktuar vdekjen e 176 personave në bord. Qeveria kishte këmbëngulur fillimisht se akuzat për një goditje me raketë ishin propagandë perëndimore. Siç njofton Henry Ridgwell, qeveria iraniane po përballet me presion në rritje si nga jashtë, ashtu edhe brenda vendit por nuk është e qartë nëse protestat do të shndërrohen në demonstrata më masive anti-qeveritare.

Protestat filluan të shtunën ndërsa turmat filluan të grumbullohen në Teheran dhe shprehën indinjatën ndaj sunduesve të Iranit. Qindra vetë u rikthyen të dielën pas thirrjeve në median sociale, duke thirrur “jepni dorëheqjen” dhe “vdekje gënjeshtarëve”. Policia e ndërhyrjes së shpejtë, u dislokua në sheshet publike kudo në kryeqytet.

Videot e postuara më mediat sociale, që nuk janë identifikuar në mënyrë të pavarur nga Zëri i Amerikës, tregonin se demonstratat ishin përhapur në qyetet e Isfahanit dhe Rashtit. Duket se ka një zemërim shumë të përhapur në publik, ndaj përpjekjes fillestare të qeverisë për të mohuar përgjegjësinë për rrëzimin e avionit.

"Mund të them vetëm se mohimi dhe fshehja e të vërtetës gjatë tre ditëve të fundit, e shtoi vuajtjen dhe dhimbjen e familjeve”, thotë Zahra Razeghi, një banore e Teheranit.

"Media jone u përpoq ta përshkruante si një çështje teknike, për shkak të interesave të tyre dhe arsyeve politike”, thotë Saeed, një banor i Teheranit.

Ambasadori i Britanisë u arrestua për një kohë të shkurtër të shtunën. Ai tha se ishte në një ceremoni për nder të viktimave, por u largua kur filluan protestat. Protestues pro-qeveritarë u mblodhën para ambasadës britanike të dielën, duke kërkuar dëbimin e tij.

Presidenti Donald Trump shprehu mbështetjen në Twitter për demonstratat anti-qeveritare dhe paralajmëroi Teheranin kundër “një masakre tjetër ndaj protestuesve paqësorë”, siç u shpreh ai.

Agjencia iraniane e lajmeve, Fars tha se demonstruesit kishin grisur postera të gjeneral Qassem Soleimanit, që u vra nga një goditje ajrore amerikane, në fillim të këtij muaji.

Irani u kundërpërgjigj me goditje me raketa ndaj dy bazave ushtarake të përdorura nga forcat amerikane dhe perëndimore në Irak.

Avioni ukrainas u godit aksidentalisht nga një raketë, menjëherë pasi ishte nisur nga aeroporti i Teheranit të mërkurën në mëngjes.

Për tre ditë Irani e mohoi se kishte goditur avionin. Të dhënat e hetuesve nga vendngjarja, e detyruan qeverinë iraniane ta ndryshonte variantin e saj. Komandanti i Përgjithshëm i Trupës së Gardës Revolucionare të Iranit, që ishte përgjegjëse për incidentin, foli para ligjvënësve në parlament të dielën.

"Ne ishim dhe vazhdojmë të jemi në luftë me Amerikën. Ne jemi ushtarë të këtij vendi dhe të përkushtuar ndaj këtij populli. Betohem para zotit se do të kisha preferuar që të kisha qenë në atë avion dhe të isha rrëzuar me ta dhe të mos të kisha qenë dëshmitar i këtij incidenti tragjik”, tha gjeneral Hossein Salami.

Qeveria e Iranit duket se po kalon nga një krizë në tjetrën: së pari vrasja e gjeneralit të saj më të lartë nga Shtetet e Bashkuara, pasuar nga dënimi botëror lidhur me mënyrën se si reagoi pas goditjes me raketë të avionit. Tani Irani po përballet me presion nga populli i vet.