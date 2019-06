Kina paralajmëron Shtetet e Bashkuara, jo ndërhyrje në Hong Kong

Kina thërriti sot përfaqësuesin diplomatik amerikan në Pekin për të protestuar ndaj komenteve të Uashingtonit zyrtar për çështjen e debatueshme të ligjit të ekstradimit të Hong Kongut.

Zëvendës Ministri i Jashtëm Le Yucheng thirri në takim Robert Forden, Zëvendës Shef i Misionit amerikan në Pekin, për të dorëzuar notën e protestës, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme kineze.

Zoti Le tha se Kina nuk pranon ndërhyrjen e fuqive të huaja në çështjet e Hong Kongut. Në deklaratë thuhet se “Kina i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara... të ndalin menjëherë të gjitha ndërhyrjet në çështjet e Hong Kongut dhe të ndalin veprimet që mund të ndikojnë në begatinë dhe stabilitetin e Hong Kongut”.

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Geng Shuang, u shpreh se çdo përpjekje për të shkaktuar kaos në Hong Kong nuk do të ketë sukses. Komentet u bënë pasi ligjvënësit amerikanë propozuan të enjten legjislacionin në bazë të të cilit do t’i kërkohej Sekretarit amerikan të Shtetit të çertifikojë çdo vit autonominë e Hong Kongut, si parakusht për përfitimin nga ligji i viti 1992 për trajtimin e veçantë (U.S. Hong Kong Policy Act).

Pekini paralajmëroi Shtetet e Bashkuara të mos ndërhyjnë në situatën e tanishme në Hong Kong, të cilën e konsideron çështje të brendshme kineze.

Rreth 1 milionë njerëz kanë dalë në rrugët e Hong Kongut për të protestuar kundër ndërhyrjes në rritje të Pekinit tek autonomia dhe shteti ligjor i Hong Kongut.