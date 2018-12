Në Kosovë, autoritetet thanë se janë të gatshëm për një marrëveshje normalizimi me Serbinë, e cila do të sillte paqe në rajon. Komentet u bënë pas një takimi me ambasadorët e pesë vendeve kryesore perëndimore, lidhur me përgatitjet e Kosovës për periudhën përfundimtare të bisedimeve me Serbinë. Tash për tash është e paqartë se kur mund të pritet vazhdimi i bisedimeve që kanë ngecur, për shkak të tensioneve të larta ndërmjet të dyja vendeve.