Në Kosovë Kryetarja e Gjykatës së Posaçme që do të trajtojë pretendimet për krime lufte, Ekaterina Trendafilova, tha se ende nuk ka asnjë akuzë të ngritur rreth këtyre pretendimeve, ndërsa nënvizoi se kjo gjykatë do të merret me individët dhe jo me organizata, apo etni.

Në vizitën e saj të parë në Kosovë, ajo tha se tha se gjykata do të jetë e paanshme dhe e pandikuar politikisht.