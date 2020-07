Kosovë: Tetë viktima dhe 207 raste të reja të të prekurve me COVID-19

Autoritetet në Kosovë thanë të enjten se ka arritur në 94 numri i viktimave nga koornavirusi. Në 24 orët e fundit tetë persona humbën jetën ndërsa 207 nga 401 të testuar dolën se janë të infektuar.

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se Prishtina me 77 veta ka numrin më të lartë të rasteve konfirmuara në 24 orët e fundit, ndërsa pasohet nga komuna e Gjilanit me 27 raste, komuna e Prizrenit me 22 raste, komuna e Fushë Kosovës me 11 raste, komuna e Lipjanit me 9 raste, komuna e Gjakovës me 8 raste, komuna e Skenderajt me 7 raste, komuna e Pejës me 5 raste, komuna e Rahovecit me 5 raste, komuna e Vushtrrisë me 4 raste, komuna e Vitisë me 4 raste, komuna e Klinës me 4 raste, komuna e Kamenicës me 4 raste, komuna e Mitrovicës me 3 raste, komuna e Obiliqit me 3 raste, komuna e Podujevës me 3 raste, komuna e Drenasit me 2 raste, komuna e Kllokotit me 2 raste dhe me nga 1 rast komunat: Deçan, Dragash, Kaçanik, Ferizaj, Graçanicë, Malishevë dhe Shtime.

Rastet e së enjtes e çuan në 4 mijë e 307 numrin e përgjithshëm të të infektuarve, nga të cilët deri tani të shëruar janë shpallur 2 mijë e 95 raste, ndërsa 2 mijë e 118 mbeten raste aktive.

Që nga 1 korriku, në Kosovë janë regjistruar 43 vdekje si pasojë e infektimit me koronavirus, disa prej të cilave po hetohen nga organet e rendit.

Qeveria e Kosovës tashmë sërish ka rikthyer disa nga masat për të kufizuar lëvizjen e qytetarëve në qytetet më të prekura të vendit, ka shkurtuar numrin e të punësuarve në institucione dhe ka kufizuar veprimtaritë e restoranteve dhe kafeneve.

Por, ajo e vlerësoi të enjten të panevojshme miratimin e një projektligji për Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë COVID-19, i hartuar që në muajin prill të këtij viti. Projektligji është nismë e kryetares së parlamentit, Vjosa Osmani dhe disa deputetëve.

Sipas qeverisë ligjet e zbatueshme në Kosovë e rregullojnë në mënyrë të mjaftueshme fushën e luftimit dhe të parandalimit të sëmundjeve ngjitëse.