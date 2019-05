Flora Brovina thotë se fotoja e publikuar prej saj mund të jetë e falsifikuar

Deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Flora Brovina, tha të premten se fotografia e publikuar një ditë më parë ku ajo pretendonte se ishin pamje të një përdhunimi nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë , ishte “me gjasë e falsifikuar”.

Zonja Brovina u mor në pyetje të premten në policinë e Kosovës lidhur me këtë fotografi dhe më pas tha se atë “e kishte marrë nga një aktivist për të drejtat e njeriut në vitin 2003”.

“Kurrë nuk kam menduar që dikush mund të më sjellë dokumente që nuk janë të verifikuara saktësisht prandaj me guxim e kam përdorur dhe me të drejtë. Shumica e dhunimeve në Kosovë kanë pasur pozita apo situate të ngjashme mos të them identike, prandaj nuk kam besuar që ky dokument mund të jetë diçka që nuk është i saktë. Saktësinë e tij do ta vërtetojnë organet e shtetit dhe unë qëndroj në disponimin e tyre në çdo moment dhe jo vetëm për këtë rast, por për të gjitha rastet, duke filluar nga helmimet dhe masakrat tjera të cilat i kanë përjetuar gjatë luftës ose gratë e dhunuara të cilat kanë pasur dhe kanë besim çdoherë tek unë sepse kurrë nuk e kam shkelur dinjitetin e tyre, privatësinë e tyre dhe në opinion ju nuk keni dëgjuar që kam folur veç e veç apo emra të përveçëm për secilën”.

Ajo kërkoi ndjesë në një paraqitje para medieve duke nënvizuar se “qëndroj për fajësinë time që ndoshta se kam verifikuar dokumentin e fundit”.

Fotografia u shfaq pak para fillimit të një seance të parlamentit të Kosovës, i cili miratoi të enjten një rezolutë që fajëson Serbinë për gjenocid në Kosovë.

Vetëm pak orë pas publikimit të fotografisë, u hodhën dyshime për vërtetësinë e saj.

Mediet lokale publikuan pamje të njëjta të marra nga disa faqe me përmbajtje pornografike, e të cilat shfaqen edhe në faqe të publikuara në Lindjen e Mesme për propagandë kundër forcave ushtarake amerikane.

Publikimi i fotografisë nxiti shumë reagime në Kosovë, posaçërisht të organizatave humanitare dhe personaliteteve që merren me trajtimin e çështjes së përdhunimeve gjatë luftës në Kosovë.

Qendra e Kosovës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, paralajmëroi për të hënën një parakalim protestues në mbështetje të viktimave të përdhunimeve.

“Për shumë vite kërkuam njohje ligjore dhe qasje në drejtësi për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, ndërsa pikërisht tani kur ka filluar njohja e statusit ligjor të tyre, rrënohet gjithçka, duke tentuar të manipulohet me dhimbjen dhe plagët që bartin të mbijetuarit dhe familjarët e tyre”, thuhet në njoftimin e kësaj qendre.

Kosova doli nga lufta me mbi 10 mijë të vrarë e mijëra të zhdukur, për fatin e 1 mijë e 600 prej të cilëve, ende nuk dihet asgjë. Mijëra gra ishin viktima të përdhunimeve nga forcat serbe, të cilat atëbotë dëbuan mbi 800 mijë shqiptarë të Kosovës.