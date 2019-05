Parlamenti i Kosovës debaton për një gjykatë për dënimin e krimeve serbe

Parlamenti i Kosovës u mblodh të enjten në një seancë për të diskutuar një varg masash me të cilat synohet të dënohen, siç thuhet, gjenocidi, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës të kryera nga forcat serbe në Kosovë.

Në debat u hodh nisma për themelimin e një komisioni shtetëror që do ketë mision hulumtimin e siç thuhet, gjenocidit gjatë luftës së fundit në Kosovë, që do të shërbente si bazë për themelimin e një gjykate ndërkombëtare për dënimin e krimeve të Serbisë në Kosovë gjatë viteve 1998-1999, një nismë kjo e kryetarit të parlamentit, Kadri Veseli.

Po ashtu në seancë u debatua edhe për një rezolutë që dënon, siç thuhet, gjenocidin serb në Kosovë, e hartuar nga komisioni i krijuar muajin e kaluar nga parlamenti i Kosovës, si dhe ngritja e një muzeu dhe një qendre përkujtimore për krimet e luftës.

Deputeti, Bilall Sherifi, duke paraqitur propozim rezolutën tha se për 20 vjet, në vend që Serbia të dënohet për krimet, ajo po synon t'i amnistojë kriminelët.

“Prandaj përmes kësaj rezolute, do të mundohemi dhe do të kërkohet që kriminelët të dalin para drejtësisë. Kriminelet të cilët janë gjallë duhet të vihen para drejtësisë dhe bashkë me ta edhe shteti serb. Kosova do të jetë këtu dhe nuk do të heqim dorë deri sa të ketë drejtësi", tha deputeti Sherifi.

Partitë politike në parlament shprehën mbështetjen për votimin e masave të tilla ndërsa bën thirrje që kjo çështje të shkoj deri në fund.

“Më lejoni që në emër të LDK-së t’i jap përkrahje kësaj projekt rezolute. Duke renditur së pari konventat ndërkombëtare që janë miratuar për parandalimin e krimit dhe gjenocidit, ajo çka na ka bashkuar për të kryer një obligim të cilin institucionet e Kosovës nuk kanë arritur që 20 vite ta sjellë një rezolutë të tillë”, tha deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armend Zemaj.

“Duke u mbështetur në konventat ndërkombëtare, që flasin për të drejtat e njeriut, kërkojmë që shteti serb të pranojë krimet dhe gjenocidin në Kosovë”, tha deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Mërgim Lushtaku.

“Sot e kemi tekstin e një rezolute që merret me krimin më të tmerrshëm që është bërë në Kosovë. Në tekstin e rezolutës janë marrë parasysh të gjitha dokumentet kryesore ndërkombëtare që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut. Teksti i referohet të gjitha raporteve ekzistuese ndërkombëtare që kanë të bëjnë me krimet e gjenocidin”, tha deputeti i lëvizjes Vetëvendosje, Sami Kurteshi.

Ideja e tij për themelimin e një gjykatë ndërkombëtare, ka ngjallur debate mbi vështirësitë dhe kushtet që kërkohen për themelimin e një institucioni të tillë. Ekspertët thonë se themelimi i një gjykate të tillë kërkon mbështetjen e faktorit ndërkombëtar dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara.

Por, kryetari i parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli tha sot gjatë një vizite në qendrën për ruajtjen e eksponateve të rrobave të të vrarëve, se gjykata ndërkombëtare do të ndodh.

“Është papërgjegjësi dhe do të jetë e pafalshme në qoftë se bashkësia ndërkombëtare nuk e përkrahin iniciativën tonë për gjykatë ndërkombëtare. Do të përgjigjen edhe para Kosovës, por gjithsesi edhe gjykata ndërkombëtare jam shumë i sigurt se do të ndodh edhe drejtësia edhe gjykata për gjenocidin serb”, tha zoti Veseli.