Nënshkruhet marrëveshja për qeverinë e re të Kosovës

Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, hodhën të dielën nënshkrimet në marrëveshjen për formimin e qeverisë së re për të cilën do të votohet të hënën në parlamentin e Kosovës.

Kryetari i lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti dhe ai i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa publikuan së bashku njoftimin duke e cilësuar arritjen e marrëveshjes si “të mirë dhe në interes të ndryshimeve që duhet të ndodhin në vend”.

Sipas marrëveshjes, qeveria e re do të ketë 15 ministri dhe nga to, Vetëvendosje do t’i ketë gjashtë syresh, po aq sa edhe Lidhja Demokratike, ndërsa 3 ministri do ti kenë pakicat.

Sipas marrëveshjes, posti i kryetarit të parlamentit do t'i takojë Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe sipas zotit Kurti, kryetari aktual, Glauk Konjufca do të marrë një post qeveritar.