Parlamenti i Kosovës voton sot për qeverinë e re

Parlamenti i Kosovës mblidhet sot për të votuar qeverinë e re të koalicionit ndërmjet lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Të paktën 61 vota janë të domosdoshme për miratimin e kabinetit që do të paraqitet nga kandidati për postin e kryeministrit, Albin Kurti, një ditë pasi që të dyja partitë arritën marrëveshjen për formimin e qeverisë së re.

Të dyja këto parti kanë gjithsej 57 deputetë në parlamentin 120 vendesh dhe ato presin edhe votat e deputeteve nga radhët e pakicave kombëtare jo serbe.

Deputetët e Listës Serbe, thanë se nuk do të mbështesin qeverinë e re në të cilën megjithatë do të jenë të përfshirë.

Sipas marrëveshjes, qeveria e re do të jetë gjithsej 15 ministri, 12 nga të cilat do të ndahen ndërmjet dy partive të mëdha, ndërsa tri ministri do të jenë në duart e pakicave.

Mbase para votimit të qeverisë, lëvizja Vetëvendosje do të hedhë propozimin që kryetare e parlamentit të jetë Vjosa Osmani nga Lidhja Demokratike, ndërsa kryetari aktual i parlamentit, i zgjedhur me 26 dhjetor, Glauk Konjufca, do të drejtojë ministrinë e Punëve të Jashtme.

Sipas Kushtetutës së Kosovës, dështimi për të siguruar shumicën e votave të nevojshme, do të hapte procesin e ri dhe presidenti Kosovës, duhet të emërojë kandidatin e ri për kryeministër i cili do të ketë dhjetë ditë afat për formimin e qeverisë. Një dështim i kandidatit të dytë, do të çonte vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme.

Por, të dyja partitë thanë se çdo gjë është gati për miratimin e qeverisë dhe marrëveshja e një dite më parë ka shmangur skenarët e tillë.

Qeverinë e re të cilën e presin shumë sfida dhe ndër më të mëdhatë është ajo e procesit të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, e cila refuzon të njohë pavarësinë e Kosovës.