Thaçi: Gjykata e Posaçme nuk mund dhe nuk do të shfuqizohet

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha të enjten se "Gjykata e Posaçme as nuk mund të shfuqizohet dhe as nuk do të shfuqizohet" dhe se ky është qëndrim i shtetit të Kosovës.

Ai i bëri këto komente në një takim me gazetarë në Prishtinë në prag të kremtimeve me rastin e dhjetë vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Presidenti Thaçi përmendi faktin se ai ishte nxitësi kryesor për miratimin e ngritjes së gjykatës në vitin 2015 dhe se qëndrimet e tij ndaj gjykatës janë të pandryshueshme.

Ai hodhi poshtë çdo mundësi që të ketë ndikuar tek nisma e një grupi deputetësh për shfuqizimin e Gjykatës së Posaçme e cila u hodh në fund të muajit dhjetor duke nxitur reagime të ashpra të diplomatëve perëndimorë që paralajmëruan për pasojat e rënda që mund të ketë për vendin miratimi i mundshëm i saj por edhe për pasojat e drejtpërdrejta për udhëheqësit politikë që e mbështesin atë.

Nismëtarët e saj thonë se Gjykata e Posaçme është diskriminuese meqë do të trajtojë vetëm pretendimet për krime të kryera nga pjesëtarët e ish Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Diplomatët pohojnë se ajo nuk duhet të preket dhe se do të trajtojë krimet individuale dhe nuk është e drejtuar as kundër Ushtrisë Çlirimtare e as kundër shqiptarëve.