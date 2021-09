Escobar: Qëllimi nuk është vetëm njohja e ndërsjellë Kosovë - Serbi, por edhe anëtarësimi në BE

Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, Gabriel Escobar, tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin procesin e bisedimeve Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Brukseli, por u shpreh i shqetësuar me zvarritjen e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian.

Ai i bëri këto komente gjatë një debati të organizuar nga Qendra për Politika Evropiane, me temën "Bisedimet Beograd-Prishtinë: A po kthehemi në rrugën e duhur?”

Zoti Escobar tha se Shtetet e Bashkuara duan të shohin Ballkanin Perëndimor pjesë të Bashkimit Evropian.

“Ne do të mbështesim përpjekjet e Bashkimit Evropian për të sjellë Serbinë dhe Kosovën më afër bllokut dhe të punojmë me BE-në për të integruar pjesën tjetër të rajonit”. Kjo, tha ai, përshinë edhe sinjale të fuqishme për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, përfshirë zgjidhjen e mospajtimeve të Shkupit me Bullgarinë. Ai tha se kjo çështje duhet të zgjidhet menjëherë.

Zoti Escobar u shpreh i shqetësuar me ngecjet në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian.

“Jam i shqetësuar më mungesën e besimit të publikut ndaj mesazhit se zgjerimi është i mundur. Jam i shqetësuar me mungesën e mesazhit të fortë nga Bashkimi Evropian”, tha ai.

Zoti Escobar tha se rajoni nuk duhet të jetë i përcaktuar vetëm nga çështjet politike.

“Qëllimi nuk është vetëm njohja e ndërsjellë, por edhe anëtarësimi në Bashkimin Evropian. Pikë”, tha zoti Escobar i cili vuri theksin tek marrëveshja e Washingotnit për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë e cila është nënshkruar më 4 shtator të vitit të kaluar në Shtëpinë e Bardhë.

I dërguari i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak tha se nuk ka alternativë më të mirë për të dyja palët sesa normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet tyre...

“Ju siguroj se Bashkimi Evropian do të bëjë pjesën e tij. Do të mbajë fjalën e tij për liberalizimin e vizave për Kosovën, për zgjerimin, por nuk do të na ndihmojë nëse të ulemi, presim dhe ankohemi”, tha ai, duke nënvizuar se nuk ka asgjë teknike në këto bisedimet, gjithçka është politike.

Marrëveshja tha zoti Lajcak duhet të sigurojë “pranim të plotë të Kosovës nëpërmjet konsolidimit dhe kontrollit të territorit të saj, përparimit në rrugën evropiane, zhvillimit ekonomik dhe trajtimit të çështjeve të sundimit të ligjit”.

Gjatë javës zoti Lajcak pritet të qëndrojë në Kosovë dhe më pas edhe në Serbi në përpjekje për të siguruar takime të nivelit të lartë politik në kuadër të bisedimeve.

Takimi i fundit ndërmjet kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiç, është mbajtur më 19 korrik, por pa ndonjë përparim.

Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën, Viola von Cramon-Taubadel, ngriti gjatë debatit shqetësimin për shlyerjen e adresave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës nga autoritetet serbe, ndërsa tërhoqi vëmendjen se procesi i bisedimeve mund të zvarritet për shkak të zgjedhjeve lokale të tetorit në Kosovë dhe atyre parlamentare e presidenciale në Serbi në prill të vitit të ardhshëm.

Në këtë kuadër Donika Emini nga organizata CiviKos tha se “kanë kaluar disa vjet dhe çdo lloj zgjedhjesh kanë ndikuar shumë në proces. Zgjedhjet kanë pasur ndikim negativ në ritmin e dialogut”.

Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës të shpallur më 17 shkurt të vitit 2008, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve kryesore të Bashkimit Evropian dhe është zotuar se nuk do ta njohë atë, duke kërkuar siç thuhet, një zgjidhje kompromisi, ndërsa Kosova e cilëson të panegociueshme pavarësinë e saj.