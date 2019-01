Kosova përballë trysnisë për konsensus të brendshëm për bisedime me Serbinë

Ekipi negociator i Kosovës për bisedimet me Serbinë, në takimin e parë me zyrtarët e Bashkimit Evropian u përballë me kërkesën që të hiqen tarifat ndaj mallrave serbe, për t’i hapur rrugë vazhdimit të bisedimeve. Me gjithë kërkesat e shumta, qeveria e Kosovës vazhdon të mbrojë vendimin e saj ndërsa kërkon që kjo çështje të përfshihet si pjesë e një marrëveshjeje përfundimtare me Serbinë. Qasja e autoriteteve ndaj procesit të bisedimeve po vazhdon të kritikohet nga opozita e cila po bën thirrje që Kosova në Bruksel të përfaqësohet nga një qeveri me përkrahje të gjerë, që mund të dalë nga zgjedhjet e reja. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë, Leonat Shehu.