Përfundoi intervistimi i presidentit Thaçi në Hagë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, pas më shumë se shtatë orësh, doli të enjten nga ndërtesa e Prokurorisë së Posaçme në Hagë, që trajton pretendimet për krime të luftës dhe të pas luftës në Kosovë, ku është intervistuar për katër ditë me radhë.

Ai tha pasi doli se “tani i mbetet prokurorit dhe gjykatësit të vlerësojnë me paanshmëri dëshminë time”.

Presidenti Thaçi tha se për katër ditë me radhë pati mundësinë “të jap sqarimet e mija për të gjitha çështjet që ndërlidhen me aktivitetin tim gjatë periudhës së luftës dhe përpjekjet e mija për paqe, stabilitet, zhvillim dhe progres. Gjatë këtyre katër ditëve jam munduar të jap dhe sqaroj informacione për rolin tim, përgjegjësitë e mija gjatë luftës, gjatë periudhës që mbulon pra mandati i Gjykatës Speciale”.

Duke i cilësuar seancat si produktive, presidenti Thaçi nënvizoi se “tani i mbetet prokurorit dhe gjykatës që të vlerësojnë me paanshmëri dhe me mendje të hapur dëshminë time. Në rast se ata bëjnë një gjë të tillë në mënyrë profesionale të paanshme dhe të ndershme, ata lehtë mund të vijnë në përfundimin se unë kam bërë asnjë lloj krimi apo shkelje të pretenduara. Në çdo rast, më lejoni të theksoj se lufta jonë ka qenë e drejtë sepse ka qenë luftë për liri, pikërisht që ka qenë luftë e drejtë ne kemi pasur mbështetjen e botës demokratike SHBA-së, BE-së dhe të NATO-s, rrugëtim ky që ka zgjatur i suksesshëm, i përbashkët tash e dy dekada dhe do të jetë i përjetshëm. Pikërisht përpjekjet për të rishkruar e ritheksoj historinë, përpjekjet për të njollosur luftën tonë të drejtë janë gjithashtu përpjekje për të njollosur intervenimin humanitar të NATO-s në Kosovë. Por e vërteta e jonë e dhimbshme dhe krenare është e pastër si loti ndërsa historinë tonë nuk do të mund ta ndryshoj askush, ajo është e drejtë e pastër dhe jemi krenarë”, tha ai.

Prokuroria e Posaçme më 24 qershor publikoi njoftimin për ngritjen e akuzave ende të pakonfirmuara ndaj tij dhe kryetarit të Partisë Demokratike, Kadri Veseli, si të dyshuar për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte.

Akuzat e Prokurorisë së Posaçme i janë dorëzuar një gjykatësi të procedurës paraprake i cili duhet të vendosë për konfirmimin apo hedhjen poshtë të tyre.

Gjykata e Posaçme për Kosovën e njohur me emrin Dhomat e Specializuara u themelua më 2015 dhe vepron në bazë të ligjeve të Kosovës por me personel ndërkombëtar.

Pretendimet për krime lufte kundër pjesëtarëve të ish Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dolën në raportin e vitit 2011 të hartuar nga i dërguari i Këshillit të Evropës, Dick Martty, i cili ngriti dyshimet për përfshirjen e ish kryengritësve në vrasjen e civilëve serbë dhe kundërshtarëve politik shqiptarë.