Kosnett: Marrëdhëniet Kosovë –SHBA - të pakrahasueshme në botë

Ambasadori amerikan në Prishtinë, Philip Kosnett, tha të hënën se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara janë të pakrahasueshme në botë, ndërsa vlerësoi siç tha përparimin që ka shënuar Kosova viteve të fundit, në rrugën e saj të zhvillimit si shtet.

Ai i bëri këto komente pasi i dorëzoi letrat kredenciale presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.

“Kam shërbyer shkurtimisht në ambasadën amerikane në Kosovë para 15 vjetësh. Është nder i jashtëzakonshëm që të kthehem e të shoh përparimin që ka bërë tashmë Kosova në rrugën e saj drejt zhvillimit, drejtësisë, paqes dhe krijimit të marrëdhënieve të mira me fqinjët. Marrëdhëniet në mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara janë të pakrahasueshme në botë, nuk ka dy vende të tjera që kanë miqësi më të afërt sesa ne”, theksoi ai.

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, shprehu mirënjohjen e tij për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke thënë se beson në një mbështetje të tillë edhe gjatë përmbylljes së dekadës së tretë të lirisë së Kosovës.

“Ambasadori Kosnett është njeri me fat që do të shërbejë në një vend me popullatën më pro amerikane në botë, popullata e Kosovës. Ambasadori ka shërbyer edhe më herët në Kosovë dhe e njeh Kosovën e ka përvojën e Kosovës kështu që vetëm do të vazhdojë me punë. Ju jam shumë mirënjohës i nderuar ambasador për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës”.

Philip Kosnett, arriti të premten në Prishtinë, pak ditë pasi u betua si ambasadori i pestë amerikan në Kosovë ku do të pasojë ambasadorin , Greg Delawie, i cili drejtoi misionin diplomatik amerikan që nga viti 2015.

Zoti Kosnett gjatë karrierës së tij në Shërbimin e Jashtëm, ka punuar në tetë misione të Shteteve të Bashkuara në Evropë, Azi dhe Lindjen e Mesme si dhe në pozita të larta drejtuese në Departamentin e Shtetit.

Pjesa më e madhe e karrierës së zotit Kosnett ka qenë e përqendruar në bashkëpunimin ndërkombëtar të sigurisë dhe pajtimin politik.

Ai ka shërbyer si Zëvendës Shef Misioni në Uzbekistan dhe në Islandë; si dhe në pozita politike, politiko-ushtarake dhe ekonomike-tregtare në Afganistan, Irak, Holandë, Japoni dhe në Kosovë ku po kthehet pas 15 vitesh.

Në Uashington ai ka punuar në zyrat e Departamentit të Shtetit për Evropën, kundër-terrorizmit, politiko-ushtarake, të zbulimit e kërkimeve etj.

Ambasadori Kosnett është diplomuar në Universitetin e Harvardit. Ai është nderuar me 10 çmime të Departamentit të Shtetit, ka marrë Medaljen e Zyrës së Sekretarit të Mbrojtjes për Shërbim Civil të Jashtëzakonshëm dhe Medaljen Departamentit të Këmbësorisë për Shërbim Civil të Shkëlqyer. Ai flet turqisht, rusisht, holandisht dhe japonisht.

Ambasadori Kosnett mori detyrën e re në Kosovë në një periudhë tensionesh të larta politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat kusht për integrimet evropiane e kanë arritjen e një marrëveshjeje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre.