Kurti: Shëndetësia, arsimi dhe drejtësia - përparësi e qeverisë së Kosovës

Parlamenti i Kosovës po debaton në seancë të jashtëzakonshme ngritjen e qeverisë së re të Kosovës, që pritet të drejtohet nga kryetari i lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, partia e të cilit doli fituese në zgjedhjet e 14 shkurtit.

Në paraqitjen e tij në parlament ai tha se shëndetësia, arsimi dhe drejtësia do të jenë përparësi të punës së kabinetit të tij.

Zoti Kurti tha se sfida kryesore është përballja me pandeminë e COVID-19.

"Pa humbur kohë, me ministrin e ri të Shëndetësisë, do të fillojmë një plan për vendosjen nën kontroll të COVID-19 me masa të cilat ulin numrin e rasteve të reja dhe që çojnë drejt eliminimit të rasteve me vdekje. Brenda vitit synojmë sigurimin e vaksinave për 60 për qind të popullsisë që do të sigurojë imunizim të mjaftueshëm për të filluar gradualisht kalimin në normalitet", tha zoti Kurti.

Ai radhiti me tej vetingun në drejtësi dhe reformat në arsim si pjesë të rëndësishme të punës së kabinetit të tij, ndërsa theksoi se Kosova ndërsa derisa punon në reforma të brendshme do të reformojë edhe qasjen jashtë vendit.

“Kosova është shtet i pavarur dhe sovran. Kompromiset që janë kërkuar e që kanë qenë të dëmshme tashmë janë bërë me pakon e (Martti) Ahtisarit si çmim i paguar për shpalljen e pavarësinë. Asnjë kompromis tjetër nuk mund ta bëjmë e nuk do ta bëjmë”, tha Kurti, duke nnëvizuar se orientimi i Kosovës është i qartë - aleanca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bashkëpunimi transatlantik.

Lidhur me bisedimet me Serbinë ai tha se "prioritet në këtë dialog është zgjidhja e fatit të personave të zhdukur. Kemi 1.640 persona të zhdukur. Serbia nuk ka dënuar kënd për këtë krim. Në poligonin e qitjes në Batajnicë ku janë zhvarrosur 744 shqiptarë, nuk ka asnjë pllakë përkujtimore apo diçka që shënon se aty kishte një varrezë masive. Por, jemi të vetëdijshëm që afër një e treta e të zhdukurve, fati i të cilëve nuk është zbardhur ende, nuk janë shqiptarë. 22 vjet pas luftës të gjitha familjet duhet të dinë të vërtetën për familjarët e tyre që të mbyllin plagët e hapura dhe që ne si shoqëri të fillojmë të shërohemi. Asnjë progres nuk mund të bëhet në asnjë fushë tjetër nëse nuk ka progres në këtë fushë", tha ai.

Zoti Kurti tha se Kosovës i duhen bisedimet për të siguruar kthimin e "afër 3 miliardë euro të pensioneve të vjedhura nga Serbia; për kthimin e mbi 400 milionë eurove të vjedhura nga keqpërdorimi i energjisë elektrike, për adresimin e dëmeve të luftës, për borxhet e për sukcesionet”.

Sipas tij Kosovës i duhen bisedime që zgjidhin problemet ekzistuese e jo që krijojnë probleme të reja.

Përbërja e propozuar e qeverisë Kurti 2 Qeveria e re e Kosovës sipas zotit Kurti do të ketë gjithsej 15 ministri dhe tre zëvendëskryeministra Albin Kurti, Kryeministër Besnik Bislimi, Zëvendëskryeministër i parë, për Integrime Evropiane, Zhvillim dhe Dialog. Donika Gervalla, Zëvendëskryeministre e dytë, dhe ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Emilia Rexhepi, Zëvendëskryeministre e tretë, për Çështje të Pakicave dhe Të Drejtat e Njeriut. Hekuran Murati, Ministër i Financave, Punës dhe Transfereve. Albulena Haxhiu, Ministre e Drejtësisë. Arben Vitia, Ministër i Shëndetësisë. Arberie Nagavci, Ministre e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Hajrullah Ceku, Ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Elbert Krasniqi, Ministër i Administrimit të Pushteti Lokal. Liburn Aliu, Ministër i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Faton Peci, Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Armend Mehaj, Ministër i Mbrojtjes. Xhelal Svecla, Ministër Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike. Rozeta Hajdari, Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Artane Rizvanolli, Ministre e Ekonomisë. Goran Rakiç, Ministër për Komunitete dhe Kthim. Fikrim Damka, Ministër i Zhvillimit Rajonal.

Parlamenti i Kosovës u mblodh të hënën pasdite për të miratuar përbërjen e qeverisë së re, disa orë pasi mbajti mbledhjen e parë pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit.

Në orët e paradites, parlamenti 120 vendesh filloi punimet me betimin e 114 deputetëve të pranishëm. Më pas me 69 vota u zgjodh kryetari i parlamentit, Glauk Konjufca nga lëvizja Vetëvendosje e cila doli fituese në zgjedhje, duke siguruar 58 vende në parlament.

Zoti Konjufca, pas zgjedhjeve të 6 tetorit të vitit 2019 ishte zgjedhur kryetar parlamenti, një post në të cilin qëndroi për një kohë të shkurtër. Ai u pasua në atë post nga Vjosa Osmani ndërsa udhëhoqi ministrinë e Jashtme në qeverinë e ish kryeministrit Albin Kurti, e cila u rrëzua më një mocion mosbesimi më 25 mars të vitit 2020.

Zoti Konjufca menjëherë mori përsipër edhe punën e ushtruesit të detyrës së presidentit të Kosovës dhe i kërkoi kryetarit të lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti kandidatin për postin e kryeministrit.

Sipas Kushtetutës, presidenti i propozon parlamentit kandidatin për kryeministër, i cili jo më vonë se 15 ditë pas emërimit, paraqet përbërjen e qeverisë. Por lëvizja Vetëvendosje, vendosi që menjëherë të çojë përpara procesin e formimit të qeverisë.

Më 58 vende në parlament, lëvizjes Vetëvendosje i mjaftojnë partitë politike të pakicave kombëtare jo serbe për ta votuar qeverinë e cila do të përballet me problemet e rimëkëmbjes ekonomike, luftën kundër pandemisë së COVID-10, luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar.

Ndonëse nuk është përfshirë në përparësitë e zotit Kurti, një nga sfidat që e presin qeverinë e tij është rifillimi i bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë e cila vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës.

Ajo që është ende e paqartë është se çfarë do të ndodhë më postin e presidentit zgjedhja e të cilit duhet të përmbyllet në fillim të muajit të ardhshëm.

Sipas Kushtetutës, zgjedhja e presidentit kërkon në dy raundet e para të votimit dy të tretat e votave, ndërsa në raundin e tretë, mund të zgjidhet me shumicën e thjeshtë prej 61 deputetësh, por në votim duhet të marrin pjesë të paktën 80 deputetë.

Tash për tash Partia Demokratike me 19 deputetët dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 8 syresh, kanë hedhur poshtë mundësinë që të votojnë kandidaten e lëvizjes Vetëvendosje për këtë post, Vjosa Osmani, ndërsa Lidhja Demokratike që ka 15 vende, ka paralajmëruar bisedime me zonjën Osmani para se të marrë një vendim.

Dështimi për të zgjedhur presidentin, mund të çojë vendin sërish në zgjedhje të parakohshme.

Diplomatët perëndimorë, u kanë bërë thirrje partive politike që të shmangin një mundësi të tillë, meqë Kosova ka nevojë për institucione të reja në një periudhë sfidash shëndetësore, ekonomike e politike.