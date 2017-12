Kosovë: Lirohen nga paraburgimi Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi

Në Prishtinë, Gjykata Themelore liroi nga paraburgimi deputetët Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi, të cilët bashkë me dy deputetë të tjerë ndodhen në një proces gjyqësor lidhur me hedhjen e gazit lotsjellës në parlamentin e Kosovës. Përdorimi i gazit ishte pjesë e kundërshtimit të opozitës ndaj marrëveshjeve të arritura me Serbinë dhe me Malin e Zi.