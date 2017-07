LDK: Refuzojmë çdo bashkëpunim me koalicionin e Haradinajt

Lidhja Demokratike e Kosovës, tha sot në Prishtinë se është e bashkuar rreth qëndrimeve dhe refuzimit, siç thuhet, të plotë për çfarëdo bashkëpunimi me koalicionin e udhëhequr nga Ramush Haradinaj.

Kjo u bë e ditur pas mbledhjes së kësaj partie me kryetarët e degëve të saj në Kosovë, ku është diskutuar edhe për qëndrimet e kësaj partie kundër përfshirjes në një qeveri me Partinë Demokratike të Kosovës që është në koalicion me zotin Haradinaj.

Lidhja Demokratike e Kosovës dhe lëvizja Vetëvendosje kanë refuzuar ftesën e zotit Haradinaj për bisedime për krijimin e qeverisë duke theksuar se po presin që koalicioni i tij të dështojë në përpjekjet për ngritjen e qeverisë, meqë nuk i ka votat e mjaftueshme. Kjo ka bërë që zoti Haradinaj të kërkojë vota individualisht tek deputetë të caktuar të koalicionit të Lidhjes Demokratike me Aleancën Kosova e Re.

Tashmë janë mbushur dyzet ditë që nga mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme që nuk siguruan një fitues që do të ishte në gjendje të krijojë institucionet e reja.