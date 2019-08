E paqartë situata në Bashkinë Shkodër

Një ditë pas njoftimit se Ministria e Financave dhe Ekonomisë bllokoi financat e Bashkisë Shkodër për shkak të përfundimit të mandatit të kryetares së kësaj bashkie, Voltana Ademit, është po kjo ministri që përmes një deklarate për mediat, bën të ditur se “strukturat e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, kanë ndjekur nga afër këto procedura në përputhje më legjislacionin në fuqi”.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë sqaroi se: “Ditën e djeshme janë ekzekutuar nga Dega e Thesarit, Shkodër, të gjitha pagesat dhe urdhërpagesat e depozituara nga Bashkia Shkodër brenda orarit zyrtar dhe sipas gjithë procedurave ligjore”.

Por në njoftimin e saj Ministria e Ekonomisë dhe Financave nuk bën të ditur nëse në ditët në vazhdim, do të likuiduidojë apo jo faturat e kësaj bashkie të firmosura nga Voltana Ademi, të cilës, sipas kësaj ministrie i ka përfunduar mandati një ditë më parë.

Vetë zonja Ademi, e cila ndoqi sot punimet në një nga projektet e bashkisë, tha se asnjë nënpunës civil nuk mund të marrë përsipër të bllokojë procedurat që lidhen me vijimësinë e shërbimeve dhe investimeve në këtë bashki dhe se, për këtë, ajo do të ndjekë rrugën ligjore.

Zonja Ademi përëriti se, megjithë vështirësitë dhe presionin politiko-kriminal, do të vazhdojë detyrën deri në zgjedhjet e reja për kryetarin e bashkisë dhe këshillin bashkiak.

“Ne do të vijojmë të aplikojmë vetëm ligjin. Presim përgjigje zyrtare. Normalisht, çdo mosmarrveshje, sikurse parashikon Kushtetuta dhe ligji shqiptar, e zgjidhin gjykatat. Dhe, për këtë rast, ne do t’i drejtohemi gjykatës. Puna do të vazhdojë sepse nuk mund ta ndalë askush. Nuk është çështja të ndalësh kryetaren e Bashkisë Shkodër. Unë jam një ndër qytetarët e qytetit dhe bashkisë së madhe të Shkodrës dhe mendoj që nuk është e drejtë, është arbitrare, cënon të drejtat e njeriut kur bëhet fjalë për të gjithë banorët, që kanë nevojë të përfitojnë shërbimet dhe të vazhdojnë investimet e Bashkisë së Shkodrës”.

Një ditë më parë, përmes postës elektronike, zyrtarë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë njoftuan Bashkinë e Shkodrës për bllokimin e financave pasi, sipas ligjit, kryetares së bashkisë i mbaroi mandati me datën 20 gusht, në orën 16 e 30 minuta dhe se për ditët në vazhdim do të ishte Këshilli Bashkiak ai që do të zgjidhë problemin.

Kryetarja e Këshilit të sapokonstituuar të Bashkisë, Brisela Kadija, e pyetur nga Zëri i Amerikës, tha se “Këshilli Bashkiak është në proces të zbardhjes së vendimeve të mbledhjes së parë të konstituimit dhe se, pas kësaj, do të vazhdohet me procedurat ligjore, ashtu siç e parashikon ligji”, duke mos qartësuar kështu, se si do të veprohet me mandatin e zonjës Ademi.

Rasti i Bashkisë së Shkodrës ka krijuar një situatë të paqartë jo vetëm për analistët, por edhe ligjvënësit. Dorëheqja e fituesit të zgjedhjeve të 30 qershorit për këtë bashki, Valdrin Pjetrit, dhe deklarata e Presidentit të Republikës se nuk do të dekretojë zgjedhje të pjesshme për Shkodrën, kanë krijuar ngërç në drejtimin e kësaj bashkie.

Valdrin Pjetri dha dorëheqjen dy javë pas Zgjedhjeve të 30 qershorit, të zhvilluara pa pjesëmarrjen e opozitës. Dorëheqja e tij erdhi pas publikimit nga ana e PD-së e dokumenteve që vertetonin dënimin e tij në Itali, në vitin 2003, për trafik të lëndeve narkotike si dhe dëbimin e tij nga Italia.