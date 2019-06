Ndeshja e futbollit Kosovë-Mali i Zi dhe trysnia politike

Ndeshja e futbollit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, që përfundoi më rezultat të barabartë 1 me 1, u parapri me trysni politike. Ndeshja e vlefshme për eliminatorët për Kampionatin Evropian, u bojkotua nga përfaqësuesit e Malit të Zi me prejardhje serbe.

Mediet në Mal të Zi thanë se se trajneri i Malit të Zi, Lubisha Tumbakoviç, nuk do ta udhëheqë përfaqësuesen kundër Kosovës, pas trysnisë më të cilën është përballur nga Serbia për të mos luajtur kundër Kosovës. Në ekip nuk janë paraqitur as dy futbollistë tjerë që luajnë në ekipe të Serbisë.

Ministri i Jashtëm i Kosovës, Behgjet Pacolli, shkroi në rrjetet sociale se “Mali i Zi është mik dhe partner i Kosovës. Serbia nuk do ta pengojë këtë miqësi. Trysnia ndaj trajnerit dhe ndaj disa lojtarëve nga Beogradi dhe mediet serbe, e tregon fytyrën e vërtetë të Serbisë për të ndërhyrë në vendet fqinje. Kosova dhe Mali i Zi do t'i kapërcejnë këto pengesa nga Beogradi dhe të dyja vendet tona njohin taktikat e Serbisë”, shkroi zoti Pacolli.

Ndeshjet e futbollit në Ballkanin Perëndimor shpeshherë marrin ngjyrime politike, për shkak të marrëdhënieve të brishta ndërmjet vendeve të rajonit.