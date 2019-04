Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut

Në Maqedoninë e Veriut ka filluar procesi i votimeve për zgjedhjen e presidentit. Këto janë zgjedhjet e gjashta presidenciale që nga pavarësia e këtij vendi në vitin 1991.

Pak mbi 1 milion e 808 mijë qytetarë me të drejtë vote mund të zgjedhin një nga tre kandidatët në garë. Blerim Reka e ka mbështetjen e partive opozitare shqiptare Aleanca dhe Lëvizja Besa. Stevo Pendarovski është kandidat i Lidhjes Social Demokrate dhe i partive të koalicionit qeveritar, përfshirë Bashkimin Demokratik për Integrim, i mbështetur edhe nga 30 parti dhe shoqata të tjera. Gordana Siljanovska Davkova është kandidate e VMRO-DPMNE-së opozitare. Që të tre janë profesorë universiteti dhe të njohur për publikun e gjerë.

Procesin e vëzhgojnë 3150 pjesëtarë të organizatave të vendit dhe

419 të huaj, prej tyre OSBE-ODIHR me 240 vëzhgues, Ambasada e SHBA-së me 42, ndërsa Delegacioni Evropian 16 vëzhgues.

Autoritetet nuk kanë arritur prej vitesh ta pastrojnë regjistrin zgjedhor që është çështje debatesh si brenda po ashtu edhe nga vëzhguesit e huaj.

Të dielën nuk pritet të zgjidhet presidenti, sepse një garuesi për të fituar këtë post në raundin e parë i duhen gjysma, ose mbi 900 mijë vota. Por dy kandidatët me më shumë vota kalojnë në balotazhin e 5 majit.

Mandati i presidentit zgjatë pesë vjet. Megjithëse ai zgjidhet me vota popullore, kompetencat i ka të kufizuara që kanë të bëjnë kryesisht me ushtrinë dhe politikën e jashtme, por presidenti në largim Gjorgje Ivanov ka provuar se mund të bllokojë proceset dhe politikat e pushtetit ekzekutiv dhe ligjvënës gjë që ka nxitur debate nëse presidenti në të ardhmen do të duhej të zgjidhet nga parlamenti me dy të tretat e votave.