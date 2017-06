Pjesëmarrja e votuesve nga komunat e banuara me shumicë serbe në zgjedhjet e Kosovës shënoi rritje të madhe në krahasim me të gjitha zgjedhjet e deritashme. Sipas autoriteteve, procesi zgjedhor në këto komuna është zhvilluar pa probleme, me gjithë përçarjet e fundit brenda komunitetit serb, që u përshkuan edhe me incidente gjatë fushatës para zgjedhore.