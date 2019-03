Pompeo, Netanjahu zotohen të luftojnë agresionin e Iranit

Ai bëri i komentet pas diskutimeve lidhur me çështje të sigurisë rajonale me zotin Pompeo, i cili mbërriti në Izrael pas një vizite në Kuvajt.

Gjatë bisedimeve të së mërkurës, zoti Netanjahu dhe zoti Pompeo theksuan afërsinë e marrëdhënieve SHBA-Izrael dhe premtuan të pengojnë kërcënimet që vijnë nga Iraniani ndaj Izraelit. Të dy udhëheqësit njoftuan gjithashtu se javën e ardhshme Presidenti Donald Trump do ta presë zotin Netanjahu për një takim në Shtëpinë e Bardhë.

Kryeministri izraelit e falenderoi sekretarin amerikan të Shtetin për mbështetjen që administrata Trump i ka dhënë vendit të tij si dhe për tërheqjen e SHBA-së nga marrëveshja bërthamore me Iranin e vitit 2015, duke e quajtur atë një vendim "historik".

"Me valën e errët të antisemitizmit që po rritet në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, të gjitha kombet, veçanërisht ato në Perëndim, duhet të jenë barrikadë kundër fanatizmit", tha zoti Pompeo.

Sekretari amerikan i Shtetit tha se ai dhe bashkëshortja e tij do të vizitojnë të enjten ambasadën e sapo hapur të SHBA-së në Jerusalem si dhe vendet historike e të shenjta në qytet.

Qeveria e Kryeministrit Benjamin Netanjahu po shkon drejt një përballjeje të ashpër për rizgjedhje në 9 prill, pas një hetimi për korrupsion ndaj zotit Netanjahu dhe përballjes me akuza për ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit.

Në komentet për gazetarët ndërsa udhëtonte drejt Lindjes së Mesme zoti Pompeo hodhi poshtë pohimet se takimi i tij me kryeministrin izraelit mund të shihej si një ndërhyrje e SHBA-së në zgjedhjet izraelite, në mbështetje të zotit Netanjahu.

Javën e kaluar një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit tha se zoti Pompeo nuk do të takohej me kundërshtarët politikë të zotit Netanyahu, por vetëm me kreun aktual të qeverisë izraelite.