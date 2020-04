Presidenti Trump, hapje fabrikave të përpunimit të mishit

Presidenti Donald Trump planifikon të urdhërojë fabrikat e përpunimit të mishit amerikan që përballen me shqetësime rreth shpërthimit të koronavirusit për të qëndruar të hapura për të mbrojtur furnizimin me ushqim të vendit, tha të martën një zyrtar i lartë i administratës.



Presidenti Trump ka të ngjarë të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv më vonë gjatë ditës duke përdorur Aktin e Prodhimit të Mbrojtjes për të mandatuar që fabrikat të vazhdojnë të funksionojnë, tha zyrtari.

Urdhri është krijuar për t'u dhënë kompanive të tilla si Tyson Foods Inc dhe të tjerëve, më shumë mbrojtje nga përgjegjësia në rast se punonjësit marrin virusin si rezultat i detyrimit për të shkuar në punë.

Urdhri do të përfshijë gjithashtu udhëzime për të minimizuar rrezikun për punëtorët që janë veçanërisht të prekshëm nga virusi, tha zyrtari.

Presidenti Trump tha më parë të martën se administrata e tij po punonte me Tyson Foods dhe se urdhri do të trajtonte shqetësimet për përgjegjësitë ligjore.

"Ne po punojmë me Tyson ... Do të nënshkruaj një urdhër ekzekutiv sot, besoj, dhe kjo do të zgjidhë çdo problem me përgjegjësinë, kur ata kishin probleme të caktuara të përgjegjësisë," u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale. "Ne jemi duke punuar me Tyson, e cila është një nga kompanitë më të mëdha në botë. Dhe ne gjithmonë punojmë me fermerët. Ka shumë furnizim".

Urdhëri ekzekutiv është i lidhur ngushtë me çështjen e përpunimit të mishit.

Zyrtari i lartë i administratës, duke folur në kushte anonimiteti, tha se nëse nuk ndërmerren veprime, pjesa dërrmuese e impianteve të përpunimit mund të ishin mbyllur për një periudhë kohe, duke zvogëluar kapacitetin e furnizimit të mishit në Shtetet e Bashkuara deri në 80%.

"Kjo është pjesë e infrastrukturës sonë kyçe," tha zyrtari për fabrikat e përpunimit të mishit.

Kompania Tyson tha të mërkurën se po mbyll dy fabrika përpunimi të mishit të derrit, njëra prej tyre më e madhja në Shtetet e Bashkuara, duke reduktuar më tej furnizimin me mish pas mbylljes së mëparshme të thertoreve të tjera të mëdha.

Zyrtarë të administratës dhe disa ligjvënës republikanë kanë thënë që bizneset që po rihapen kanë nevojë për mbrojtje nga përgjegjësitë ligjore për dëmin që mund t'iu shkaktohet punonjësve nëse ata sëmuren.

Ata e konsiderojnë atë si një parakusht i domosdoshëm që biznesi të ketë besimin e nevojshëm për t'u rihapur.

Udhëheqësi demokrat në Senat, Chuck Schumer, duke folur para gazetarëve në një telekonferencë të martën që u përqëndrua kryesisht tek emigrantët që punojnë në sektorin e kujdesit shëndetësor, u pyet për udhëheqësin e shumicës së Senatit, Mitch McConnell, i cili po bënte presion për mbrojtjen e detyrimeve të bizneseve, ndërsa rihapin operacionet e tyre.

"A po thotë se nëse një pronar i kërkon një punëtori të punojë pranë një personi të sëmurë pa maskë, nuk do të jetë përgjegjës? Kjo nuk ka kuptim, "tha Schumer.