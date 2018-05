Putin zotohet të ndërtojë tubacionin ruso-gjerman

Presidenti rus Vladimir Putin është betuar se do t’u kundërvihet përpjekjeve të Presidentit Trump për të bllokuar projektin për tubacionin ruso-gjerman të gazit.

Me një buqetë me trëndafila rozë e të bardhë, Presidenti Putin priti Kancelaren gjermane Angela Merkel në rezidencën e tij të pushimeve në Soçi dje.

Berlini dhe Moska kanë gjetur gjuhën e përbashkët për projektin Nord Stream 2, që do t’i japë mundësi Rusisë të eksportojë më shumë gaz natyror për Evropën Perëndimore, megjithë përplasjet që ka pasur Moska me vendet evropiane lidhur me aneksimin e Krimesë.

Takimi Putin-Merkel zhvillohet disa ditë pasi presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk postoi një koment të fortë në Twittër me kritika të rrepta ndaj vendimit të Presidentit Trump për të braktisur marrëveshjen bërthamore me Iranin. Zyrtarët amerikanë kanë shprehur shqetësim për projektin e tubacionit, duke thënë se kompanitë e angazhuara për ndërtimin e tij mund të ndëshkohen me sanksione.