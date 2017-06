Në Kosovë, autoritetet thanë se deri në vitin 2022 pritet të përfundojë procesi i regjistrimit të diasporës, një proces që ka filluar tre vjet më parë. Zyrtarë të Ministrisë së Diasporës thanë se ky proces është i rëndësishëm për përmirësimin e partneritetit me diasporën, e cila dërgon në Kosovë qindra milionë euro në formën e remitencave. Mendohet se përfshirja më e gjerë e saj do ta shndërronte diasporën në një investitor me peshë për rimëkëmbjen ekonomike të vendit.