Udhëheqësi i opozitës ruse në spital pas një helmimi të dyshuar

Zëdhënësja e udhëheqësit të opozitës ruse, Alexi Navalny, tha se ai është shtruar në spital pasi që është helmuar.

Zëdhënësja Kira Yarmysh shkroi më rrjetet sociale se 44-vjeçari Navalny u sëmur ndërsa po fluturonte të enjten nga qyteti siberian i Tomskit për në Moskë. Avioni bëri një ulje urgjente në Omsk dhe Navalny u dërgua më nxitim në një spital. Ajo tha se ai është pa vetëdije dhe është vënë në një ventilator.

Agjencia ruse e lajmeve TASS, shkroi se zoti Navalny është në gjendje të rëndë, duke cituar mjekun kryesor të spitalit.

"Ne supozojmë se Aleksi është helmuar me diçka të hedhur në çajin e tij," shkroi zonja Yarmysh në llogarinë e saj në twitter. "Mjekët thonë se helmi është shpërndarë më shpejt përmes lëngut të nxehtë", tha ajo.

Zëdhënësja Yarmysh e krahasoi helmimin e dyshuar me një incident të vitit të kaluar, kur zoti Navalny u sëmur ndërsa vuante një dënim me burg dhe u dërgua me shpejtësi në një spital. Një mjek i tha gruas së tij se ai pësoi një reaksion akut alergjik që mund të jetë shkaktuar nga helmimi me një kimikat të panjohur.

Zoti Navalny është një kritik i ashpër i presidentit rus Vladimir Putin dhe është arrestuar e burgosur shumë herë për organizimin e protestave antiqeveritare. Ai gjithashtu ka themeluar një fondacion jofitimprurës që synon të zbulojë korrupsionin e qeverisë.