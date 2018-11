Më 6 nëntor zhvillohen zgjedhjet për në Kongres. Rezultati i tyre do të përcaktojë se cila parti do të kontrollojë dhomat e Kongresit. Amerikanët do të votojnë për të zgjedhur 435 anëtarët e Dhomës së Përfaqësuesve dhe për 35 vende në Senat. Ndiqni rezultatet hap pas hapi në tabelën e mëposhtme.