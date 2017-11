Në Tiranë, analistë ekonomie dhe grupe interesi po debatojnë me shqetësim mbi paketën e re fiskale, që shoqëron projekt-buxhetin e vitit 2018. Ata shprehin kritika lidhur me klientelizmin dhe shkeljet ligjore, që po bëhen me këtë rast në favor të pak bizneseve pranë qeverisë socialiste.