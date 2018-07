Shkup, përpjekje për të zhbllokuar formimin e KSHZ-së

Drejtuesit e katër partive kryesore në Maqedoni u takuan të enjten për të zhbllokuar formimin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, pa të cilin nuk mund të organizohet referendumi i paralajmëruar për ndryshimin e emrit të Maqedonisë.

VMRO-DPMNE-ja opozitare e kushtëzon formimin e këtij organi dhe daljen në referendum, me ristrukturimin e qeverisë, duke kërkuar postin e Ministrit të Rendit dhe tre zëvendës-ministra me të drejtë vetoje. Por, pjesëmarrësit në takim nuk dhanë shumë hollësi.

Kryeministri Zoran Zaev ka lënë të kuptohet se pyetja që do të shtrohet në referendum do të jetë: “A jeni për anëtarësim në BE dhe NATO dhe për marrëveshjen midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë?”

Pushteti duket se parapëlqen një referendum konsultativ e jo detyrues. Sidoqoftë, shkalla e pjesëmarrjes në referendum prej më tepër se 50 përqind pritet të jetë e vështirë. Mbi 900 mijë votues duhet të dalin të votojnë në këtë rast, ndërsa 50 përqindëshi i tyre, plus një votë më shumë, duhet të deklarohen në favor të ndryshimit të emrit të Maqedonisë në “Maqedonia e Veriut”.