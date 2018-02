Pahor në Prishtinë: është koha të lihet pas e kaluara e rajonit

Presidenti i Sllovenisë Borut Pahor tha sot se është koha e duhur që udhëheqësit e vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor të kenë marrëdhënie miqësore dhe mirëbesimi, pavarësisht dallimeve, në mënyrë që përgjatë viteve të ardhshme të zgjidhen cështjet e hapura ndërmjet tyre.

Ai i bëri këto komente në Prishtinë, ku po qëndron në një vizitë në prag të kremtimit të dhjetë vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës.

Zoti Pahor tha se është koha që të lihet prapa e kaluara e këtij rajoni dhe të punohet në arritje të marrëveshjeve ndërmjet vendeve.

“Dëshira jonë është që të mbështesim takimet dypalëshe e shumëpalëshe që të kërkojmë zgjidhje për problemet të cilat na i shkaktojnë e kaluara e ish Jugosllavisë dhe historia e kaluar. Mendoj se kjo parimisht është shumë e rëndësishme dhe tani kemi një atmosferë për të cilën kemi folur edhe me presidentin Thaçi, që tani është momenti dhe për rajonin është shumë e rëndësishme që vendet të arrijnë marrëveshje dhe që të jenë të afta të të repektojë marrvëveshjet”, - tha ai duke nënvizuar se kjo do t'i hapte rrugë edhe Komisionit Evropian të merret më shumë me rrugën evropiane të vendeve të rajonit.

“Unë mendoj se parimisht strategjia e Bashkimit Evropian lidhur me zgjerimin për vendet e Ballkanit Perëndimor është e mirë. Presidenti Thaçi mendon se parimisht ajo është e dobët por ne të dy e kemi një mendim të njëjtë se në të ka aq paqartësi dhe të pathëna të rëndësishme dhe nevojiten korrigjime të thella dhe për atë do të punojmë të gjithë në fund të muajit prill”, - tha ai ndërsa bëri thirrje që Kosova të përmbushë detyrimet ndërkombëtare siç janë marrëveshja për kufirin me Malin e Zi dhe marrëveshjet e arritura në bisedime me Serbinë posaçërisht saj për ngritjen e Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

Ai tha se zbatimi i marrëveshjeve dhe vazhdimi i bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë do të ndihmonte Kosovën në rrugën e saj evropiane.

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se strategjia e Bashkimit Evropian vlen të korrigjohet dhe plotësohet dhe sipas tij nuk është fshehtësi që Kosova ka pritur më tepër qartësi. Ai tha se megjithatë duhet të përfundohen punët nga Kosova.

“Punët tona nuk i kryen askush, asnjë vend i Bashkimit Evropian nuk vjen për të votuar në parlament, duhet të votojmë ne që të ndodh liberalizimi i vizave prandaj duhet të mendojmë dhe punojmë seriozisht në prodhimin e argumenteve pozitive. Tjetër, ne shpresojmë që ky vit do të jetë vit i arritjes së marrëveshjes historike në mes të Kosovës dhe Serbisë për normalizim dhe pajtim, edhe kjo do të jetë një argument i jashtëzakonshëm dhe bindës që ato pesë vende të BE-së ta njohin Kosovën dhe veto që është vënë në Këshillin e Sigurimit që të mos ketë askush argumente të paqëndrueshme sepse nëse arrihet marrëveshje Kosovë-Serbi askush nuk mund të jetë më Serbi për rolin e Serbisë”, tha ai.

Presidenti Thaçi kritikoi edhe debatet e fundit për një marrëveshje për shkëmbim apo ndarje të Kosovës.

“Janë shqetësuese debatet në këtë prag të dhjetë vjetorit të pavarësisë për gjëra të kota, të tejkaluara dhe për mua të vdekura sepse ka pasur më herët ide për ndarje dhe për shkëmbime madje edhe prej udhëqësve të Kosovës të deklaruara publikisht po flas për shkëmbim, unë gjithmonë kam qenë i qartë, respektimi i integritetit territorial është shumë i rëndësishëm për të ardhmen e Kosovës. Ide të tilla nuk i sjellin të mira as vendit, e as paqes dhe qëndrueshmërisë në rajon. Idetë e tilla nuk janë të institucioneve të Kosovës”, tha ai.

Kosova shpalli pavarësine dhjetë vjet më parë, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve kryesore të Bashkimit Evropian. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e saj ndërsa është përfshirë në një proces bisedimesh me Kosovën që i kanë mundësaur asaj negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Kosova deri më tani ka përfituar marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian, por mbetet e fundit në proceset integruese në rajon.