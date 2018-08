Udhëheqësit e dy Koreve do të takohen në shtator

Koreja e Veriut dhe ajo e Jugut njoftuan se udhëheqësit e këtyre vendeve do të takohen në Phenian muajin e ardhshëm.

Në muajin prill presidentët e dy Koreve zhvilluan një takim të parë historik në Panmunxhom, që u pasua nga një tjetër në muajin maj, në të njëjtin vend. Nëse bëhet përpara me planet për takimin e shtatorit, presidenti Moon do të ishte udhëheqësi i parë i Koresë së Jugut që do të vizitonte Phenianin.