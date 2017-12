Spanja mund të bllokojë forminin e qeverisë së re katalonjase

Qeveria qendrore e Spanjës mund të bllokojë separatistët katalonjas për të formuar një qeveri të re rajonale pavarësisht fitores së tyre në zgjedhjet lokale të javës së kaluar.

Komentet u bënë nga anëtarë të lartë të Partisë Popullore në pushtet, të cilët thonë se shumica parlamentare e lëvizjes për pavarësinë është e brishtë.



Autoritetet qendrore mund të përdorin burgosjen dhe mërgimin e një numri ligjvënësish të lartë separatistë për të "neutralizuar epërsinë e tyre në parlament", thonë burimet. Ata mund të zbatojnë gjithashtu disa dispozita të qeverisjes së drejtpërdrejtë për të mbështetur një qeveri koalicioni të unionistëve të drejtuar nga kreu i qendrës së djathtë Inés Arrimadas, e cila fitoi përqindjen më të lartë të votave nga shtatë partitë që konkurruan në zgjedhje.



Kryeministri spanjoll Mariano Rajoy e la të kuptohet një plan të tillë në një konferencë shtypi të premten kur u pyet nëse do të pranonte të takohej me presidentin katalanas Carles Puigdemont, i cili ndodhet në Belgjikë.



"Ajo me të cilën do të takohem është zonja Arrimadas," u përgjigj kryeministri.