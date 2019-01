Mes të ftohtit arktik, Presidenti Trump shpreh përsëri dyshim për ndryshimet klimatike

Një mesazh në Twitter i një agjencie të qeverisë amerikane për shkencën, tingëllon relativisht i paqëllimtë: "Stuhitë dimërore nuk janë provë se ngrohja globale nuk po ndodh."

Mesazhi i Administratës Kombëtare për Oqeanet dhe Atmosferën (NOAA), që merret me shkencën dhe informacionin për klimën, përfshin një artikull që citon studime sipas së cilave, stuhitë e ashpra të dëborës mund të jenë edhe më të mundshme në një klimë ngrohjeje globale sepse temperaturat ,më të larta në oqeane mesa duket krijojnë më shumë lagështirë.

Shumë po e konsiderojnë postimin e së martës, si një reagim ndaj një mesazhi të Presidentit Trump në Twitter, ku ai përmendte valën e së ftohtit me ngricë që po i afrohej pjesës qendrore të Shteteve të Bashkuara dhe pyeste: "Çfarë dreqin po ndodh me Ngrohjen Globale? Të lutem kthehu, se na duhesh". ’

Një vorbull polare ka mbërthyer pjesën qendrore të vendit, duke shkaktuar temperatura jashtëzakonisht të ulëta që mund të thyejnë rekorde.

NOAA mohon të ketë ndonjë lidhje mee komentit të presidentit dhe postimit të agjencisë në median sociale.



“Është praktikë e zakonshme për ne që të postojmë këto lloj artikujsh në momente të tilla. Shkencëtarët tanë nuk po i përgjigjshin një mesazhi në Twitter", tha agjencia me anë të një deklarate.

Shumica e shkencëtarëve thonë se nuk ka studime serioze që të hedhin poshtë përfundimet mbizotëruese se ndryshimet e klimës janë reale dhe vënë në dukje se kërkimet demonstrojnë gjithashtu se me ngrohjen globale do të ketë më shpesh temperatura të skajshme, të ulëta ose të larta.



Ndërsa dolën njoftimet që punonjësit federalë në Uashington të iknin më herët nga puna të martën për shkak të stuhisë së pritshme të dëborës, fakti që një dëborë e lehtë apo ngrirja e rrugëve mund të kriijojnë kaos në qendren e pushtetit të Shteteve të Bashkuara, shpesh i hapit ata që kanë banuar më parë në zona të vendit me dimër më të ashpër.



Një stuhi në janar 2016 paralizoi rajonin megjithëse trashësia e borës ishte vetëm 2.5 centimetra në Uashington. Në rrugë pati shumë aksidente dhe shumë vetë braktisën makinat nëpër autostrada, pasi rrugët u bënë të papërshkueshme nga akulli.



Kryetarja e Bashkisë së Uashingtonit, bëri një ndjesë publike për shkak të kushteve të krijuar.

Këtë radhë, Muriel Bowser njoftoi se kishte kërkuar 1 milionë dollarë shtesë nga fondi i urgjencave të qytetit "për të mbuluar koston e lartë për përgatitjen dhe shkrirjen e akullit nga stuhia".

Bashkia nxorri gjithashtu një paralajmërim për rrezikun e hipotermisë, duke mbajtur hapur qendrat për të pastrehët edhe ditën në mënyrë që rreth 7 mijë të pastrehët e Uashingtonit të kenë një vend të ngrohtë ku të rrinë. ​