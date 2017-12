Trump rikonfirmon se nuk ka patur lidhje me Rusinë

Presidenti Donald Trump kritikoi përsëri të premten hetimet mbi pretendimet për lidhje të fshehta mes fushatës së tij presidenciale dhe Rusisë. Kjo vjen ndërsa disa nga aleatët e tij, përfshi republikanët në Kongres, do të dëshironin emërimin e një prokurori special për të hetuar pretendimet e tyre për njëanshmëri politike nga hetuesit federal.

Para se të shkonte në një ceremoni diplomimi në një akademi të Byrosë Federale të Hetimit, Presidenti Trump shtoi kritikat ndaj agjencisë kryesore të zbatimit të ligjit.

Presidenti shprehu zemërim dhe keqardhje rreth rolit të FBI-së në hetimet që kundërshtarët deshirojnë të shohin se demostrojnë bashkëpunim mes fushatës së tij dhe Rusisë, edhe madje implokojnë zotin Trump personalisht.

“Nuk ka absolutisht asnjë bashkëpunim. Nuk i kam telefonuar dhe nuk kam të bëj me Rusinë. Të gjithë e dinë këtë. Ishte një trillim i demokratëve. Ishte justifikim për humbjen e zgjedhjeve dhe nuk duhet të kishte ndodhur në këtë mënyrë.”

Çështja e bashkëpunimit mbetet ligjërisht e hapur. Ajo që është e sigurt është se një dëshmitar i rendësishëm për hetuesin special, ish këshilltarin e presidentit për sigurinë kombëtare, i cili ka pranuar se ka gënjyer FBI-në lidhur me kontaktet e tij me Rusinë. Tani ai është i detyruar të bashkëpunojë me hetuesit.

“Nuk dua të flas për faljen e Michael Flynn ende. Të shohim se çfarë ndodhë”, tha Presidenti Trump.

Reagimi i presidentit ndaj pyetjes së një gazetari po shihet si një sinjal i papërshtatshëm ndaj Flynn se ai mund të shpërblehet nëse nuk thotë gjëra të tepruara. Një avokat i Shtëpisë së Bardhë thotë se nuk ka asnjë shqyrtim për mundësinë e faljes së zotit Flynn.

Presidenti i ka sulmuar vazhdimisht gazetarët që raportojnë detaje rreth kontakteve mes fushatës së tij dhe zyrtarëve të administratës ruse, ndërsa vlerëson mediumet konservative që vënë në pikpyetje kredibilitetin e hetuesit special.

“Siç e shikoni janë lajme të rrëme. Por ka edhe njerëz shumë të mirë, rreth 30 përqind”, thotë presidenti Trump.

Gjatë fjalimit të tij për të diplomuarit e akademisë së FBI-së, presidenti nuk përsëriti pohime se agjencia e rendit është në krizë. Megjithatë, duket se zoti Trump vazhdon të ketë dyshime rreth agjencive federale të zbatimit të ligjit dhe atyre të zbulimit.